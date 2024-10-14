Депутата из Челябинска, обвиняемого в взяточничестве, оставили провожать в тюрьму до 7:30 утра

Челябинский экс-депутат Паутов встретит второй Новый год в СИЗО
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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
Виталий Паутов находится в СИЗО больше года Фото:
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ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве и мошенничестве, встретит второй Новый год подряд в СИЗО. Как сообщили 14 октября URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, ему продлили срок под стражей еще на три месяца.

«Суд рассмотрел ходатайство следственных органов. Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паутова продлен на три месяца, а всего до четырнадцати месяцев тридцати суток, то есть до 16 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Паутов находится в СИЗО с момента задержания. Новый год 2023-2024 он провел за решеткой. Новый год 2024-2025 встретит там же.

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Паутов был задержан в октябре прошлого года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Предварительно, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова.

В ходе расследования в деле экс-депутата появился мошеннический эпизод, а он сам попросился на СВО. Его адвокат подготовил необходимые бумаги. Паутов получил разрешение от следственного комитета отправиться на фронт.

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Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве и мошенничестве, встретит второй Новый год подряд в СИЗО. Как сообщили 14 октября URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, ему продлили срок под стражей еще на три месяца. «Суд рассмотрел ходатайство следственных органов. Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паутова продлен на три месяца, а всего до четырнадцати месяцев тридцати суток, то есть до 16 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Паутов находится в СИЗО с момента задержания. Новый год 2023-2024 он провел за решеткой. Новый год 2024-2025 встретит там же. Паутов был задержан в октябре прошлого года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Предварительно, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. В ходе расследования в деле экс-депутата появился мошеннический эпизод, а он сам попросился на СВО. Его адвокат подготовил необходимые бумаги. Паутов получил разрешение от следственного комитета отправиться на фронт.
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