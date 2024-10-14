Бастрыкин требует повторно возбудить дела о невыдаче лекарств в Челябинске

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Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал повторно возбудить уголовные дела о невыдаче лекарств жителям Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Жительницы Челябинской области выразили несогласие с результатами установления обстоятельств длительного необеспечения взрослых и детей-инвалидов, страдающих тяжелым наследственным заболеванием, жизненно необходимым лекарственным препаратом. Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Поставка лекарства приостановлена на неопределенный срок, рассказали челябинцы. Применение аналогов вызывает у больных побочные реакции и ведет к ухудшению состояния здоровья. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин ранее поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Женщине не выдают необходимые лекарства, и она вынуждена покупать их за свой счет.

В аналогичной ситуации оказался девятилетний челябинец-инвалид. Ребенок нуждается в жизненно необходимом лекарственном препарате, но более полугода не получает льготное лечение. В выдаче лекарств отказано двухлетней девочке. Несмотря на имеющееся решение суда, дорогостоящее лекарство ей не предоставляется. Бастрыкин также взял обе ситуации на контроль.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал повторно возбудить уголовные дела о невыдаче лекарств жителям Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Жительницы Челябинской области выразили несогласие с результатами установления обстоятельств длительного необеспечения взрослых и детей-инвалидов, страдающих тяжелым наследственным заболеванием, жизненно необходимым лекарственным препаратом. Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Поставка лекарства приостановлена на неопределенный срок, рассказали челябинцы. Применение аналогов вызывает у больных побочные реакции и ведет к ухудшению состояния здоровья. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин ранее поручил проверить информацию о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми медикаментами женщины-инвалида в Челябинске. Женщине не выдают необходимые лекарства, и она вынуждена покупать их за свой счет. В аналогичной ситуации оказался девятилетний челябинец-инвалид. Ребенок нуждается в жизненно необходимом лекарственном препарате, но более полугода не получает льготное лечение. В выдаче лекарств отказано двухлетней девочке. Несмотря на имеющееся решение суда, дорогостоящее лекарство ей не предоставляется. Бастрыкин также взял обе ситуации на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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