Бастрыкин взял на контроль обеспечение юного челябинца-инвалида лекарствами

17 июля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, связанную с ненадлежащим обеспечением девятилетнего челябинца-инвалида лекарствами. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, по данному факту он поручил руководству регионального управления СКР возбудить уголовное дело. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Бастрыкин узнал о ситуации из обращения матери ребенка. Она рассказала, что сын нуждается в жизненно необходимом лекарственном препарате. При этом более полугода он не получает льготного лечения, родители вынуждены приобретать препарат за свой счет, а многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли. В региональном управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, связанную с ненадлежащим обеспечением девятилетнего челябинца-инвалида лекарствами. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, по данному факту он поручил руководству регионального управления СКР возбудить уголовное дело. «Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Бастрыкин узнал о ситуации из обращения матери ребенка. Она рассказала, что сын нуждается в жизненно необходимом лекарственном препарате. При этом более полугода он не получает льготного лечения, родители вынуждены приобретать препарат за свой счет, а многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли. В региональном управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка.