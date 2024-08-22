В Челябинске двухлетнему ребенку-инвалиду отказались выдавать лекарство

22 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Даже решение суда не повлияло на отказ в выдаче медикаментов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске двухлетней девочке с инвалидностью отказали в выдаче лекарства. Даже решение суда не повлияло на ситуацию. Информация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Как сообщили в пресс-службе ведомства 22 августа, он взял дело на личный контроль. «К Бастрыкину обратилась многодетная мать из Челябинской области по вопросу необеспечения ее двухлетней дочери, являющейся инвалидом, жизненно необходимым лекарственным препаратом. Состояние здоровья девочки постоянно ухудшается, однако несмотря на имеющееся решение суда, дорогостоящее лекарство не предоставляется», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящее время в региональном управлении СКР по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СКР по региону уже возбуждено одно уголовное дело по факту халатности в областном минздраве. Поводом стало необеспечение лекарствами детей-инвалидов. По версии следствия, должностные лица не приняли действий по закупке лекарства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске двухлетней девочке с инвалидностью отказали в выдаче лекарства. Даже решение суда не повлияло на ситуацию. Информация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Как сообщили в пресс-службе ведомства 22 августа, он взял дело на личный контроль. «К Бастрыкину обратилась многодетная мать из Челябинской области по вопросу необеспечения ее двухлетней дочери, являющейся инвалидом, жизненно необходимым лекарственным препаратом. Состояние здоровья девочки постоянно ухудшается, однако несмотря на имеющееся решение суда, дорогостоящее лекарство не предоставляется», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящее время в региональном управлении СКР по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СКР по региону уже возбуждено одно уголовное дело по факту халатности в областном минздраве. Поводом стало необеспечение лекарствами детей-инвалидов. По версии следствия, должностные лица не приняли действий по закупке лекарства.