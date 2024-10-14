Дело сотрудника ФСБ, которого судили за взятки, вернулось в пермский суд

В Пермский гарнизонный военный суд вернули дело экс-майора краевого УФСБ Григория Царегородцева, которого судили за получение взяток. Дата первого заседания пока не назначена.
«В Пермский гарнизонный военный суд на новое рассмотрение поступило уголовное дело о взятках бывшего контрразведчика Григория Царегородцева. Дело будет рассматривать заместитель председателя гарнизонного суда Никита Трифонов», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее URA.RU рассказало, что Центральный окружной военный суд отменил приговор Царегородцеву и направил его на повторное рассмотрение. По версии следствия экс-майор брал многомиллионные взятки от группы хакеров, которая совершала преступления. Взамен Царегородцев обещал не заводить на них уголовные дела. Но на суде сообщил, что не собирался помогать хакерам.
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