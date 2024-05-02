Экс-сотрудник пермского УФСБ Григорий Царегородцев обжаловал приговор

Жалобу Царегородцева направили в Пермский гарнизонный суд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Адвокаты бывшего сотрудника пермского УФСБ Григория Царегородцева направили апелляционную жалобу в Пермский гарнизонный суд. Они не согласны с вынесенным ему приговором.

«В Пермский гарнизонный суд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему руководителю подразделения УФСБ России по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Обжалуют решение адвокаты осужденного Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина. Жалобу будут рассматривать в Центральном военном окружном суде в Екатеринбурге», — пишет Properm со ссылкой на Пермский гарнизонный суд.

Адвокаты бывшего сотрудника УФСБ считают, что суд неверно определил преступление Царегородцева. По их мнению, его нужно было судить за мошенничество, а не за взяточничество.

Ранее URA.RU рассказало, что Григория Царегородцева обвиняют в получении взятки в размере 160 млн рублей. За эти деньги он обещал хакерам уйти от уголовного преследования. В суде Царегородцев утверждал, что в его планы помощь хакерам не входила. Он хотел их обмануть. В своем последнем слове Царегородцев просил его строго не наказывать, но суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил его воинского звания, запретил в течение восьми лет занимать должность на госслужбе и выплатить 320 млн рублей.