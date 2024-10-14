Мальчик, погибший в пожаре в свердловском поселке, гостил у бабушки и дедушки. Фото

15 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Дом принадлежал двум хозяевам Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Восьмилетний мальчик, погибший при пожаре в поселке Монетном (Свердловская область), был в гостях у бабушки и дедушки на время карантина в школе. Взрослые скончались также на месте, а четвертым погибшим оказался знакомый семьи Евгений Шишкин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Личности погибших сыщики уже установили: это муж и жена Евгений и Светлана Кузины, их внук (проживал в Екатеринбурге, но, поскольку его школа закрыта на карантин, он приехал в гости к бабушке с дедушкой). Четвертым погибшим оказался местный житель Евгений Шишкин», — сказал полковник Горелых. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. По его словам, сотрудники ведомства отрабатывают несколько версий трагедии. «По имеющимся оперативным сведениям, электропроводку в жилище меняли около четырех лет назад. Помимо версии замыкания электропроводки, оперуполномоченные проверяют вариант с нарушением или неисправностью печного отопления, а также нарушение правил техники безопасности», — подчеркнул представитель регионального ГУ МВД. Огонь уничтожил дом полностью и унес жизни двух мужчин (44 и 58 лет), 55-летней женщины и ребенка. Строение принадлежало двум хозяевам, второй из которых практически там не жил и приехал туда уже после гибели соседей. Следователи СУ СКР по Свердловской области уже организовали проверку. На месте пожара работали 11 спасателей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетний мальчик, погибший при пожаре в поселке Монетном (Свердловская область), был в гостях у бабушки и дедушки на время карантина в школе. Взрослые скончались также на месте, а четвертым погибшим оказался знакомый семьи Евгений Шишкин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Личности погибших сыщики уже установили: это муж и жена Евгений и Светлана Кузины, их внук (проживал в Екатеринбурге, но, поскольку его школа закрыта на карантин, он приехал в гости к бабушке с дедушкой). Четвертым погибшим оказался местный житель Евгений Шишкин», — сказал полковник Горелых. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. По его словам, сотрудники ведомства отрабатывают несколько версий трагедии. «По имеющимся оперативным сведениям, электропроводку в жилище меняли около четырех лет назад. Помимо версии замыкания электропроводки, оперуполномоченные проверяют вариант с нарушением или неисправностью печного отопления, а также нарушение правил техники безопасности», — подчеркнул представитель регионального ГУ МВД. Огонь уничтожил дом полностью и унес жизни двух мужчин (44 и 58 лет), 55-летней женщины и ребенка. Строение принадлежало двум хозяевам, второй из которых практически там не жил и приехал туда уже после гибели соседей. Следователи СУ СКР по Свердловской области уже организовали проверку. На месте пожара работали 11 спасателей.