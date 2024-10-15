«Хотела помочь родителям»: перед гибелью школьница в Первоуральске подрабатывала в магазине

Школьница из Первоуральска перед гибелью подрабатывала, чтобы помочь родителям

15 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

13-летнюю девочку жестоко убила взрослая знакомая, которая пришла в гости Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 13-летняя Шукрона, жестоко убитая подругой семьи, подрабатывала в магазине, чтобы материально помочь родителям. Об этом URA.RU рассказала ее коллега. «Она работала в вещевом магазине меньше месяца, расставляла товар на полки. Очень трудолюбивой была, все просьбы выполняла, внимательно ко всему относилась. Хотела деньги заработать, чтобы помочь родителям купить школьную форму себе и младшим детям», — сказала собеседница агентства. Другая подруга погибшей, с которой девочка вместе обедала, поделилась, что однажды в магазин приходила мама — приносила Шукроне еду. Все характеризуют ее как спокойную и неконфликтную. Девочку убили 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, она поссорилась с пришедшей в гости 21-летней знакомой. Произошла ссора, гостья взялась за нож и нанесла Шукроне несколько ударов. После убийства она хотела замести следы и подожгла квартиру. Силовики по горячим следам задержали свердловчанку, сейчас она находится в СИЗО. Свою вину она признала полностью. В этом магазине работала девочка Фото: Сергей Бодров, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 13-летняя Шукрона, жестоко убитая подругой семьи, подрабатывала в магазине, чтобы материально помочь родителям. Об этом URA.RU рассказала ее коллега. «Она работала в вещевом магазине меньше месяца, расставляла товар на полки. Очень трудолюбивой была, все просьбы выполняла, внимательно ко всему относилась. Хотела деньги заработать, чтобы помочь родителям купить школьную форму себе и младшим детям», — сказала собеседница агентства. Другая подруга погибшей, с которой девочка вместе обедала, поделилась, что однажды в магазин приходила мама — приносила Шукроне еду. Все характеризуют ее как спокойную и неконфликтную. Девочку убили 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, она поссорилась с пришедшей в гости 21-летней знакомой. Произошла ссора, гостья взялась за нож и нанесла Шукроне несколько ударов. После убийства она хотела замести следы и подожгла квартиру. Силовики по горячим следам задержали свердловчанку, сейчас она находится в СИЗО. Свою вину она признала полностью.