«Хотела помочь родителям»: перед гибелью школьница в Первоуральске подрабатывала в магазине

Школьница из Первоуральска перед гибелью подрабатывала, чтобы помочь родителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , желтые листья, рюкзак, школьный портфель
13-летнюю девочку жестоко убила взрослая знакомая, которая пришла в гости Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 13-летняя Шукрона, жестоко убитая подругой семьи, подрабатывала в магазине, чтобы материально помочь родителям. Об этом URA.RU рассказала ее коллега.

«Она работала в вещевом магазине меньше месяца, расставляла товар на полки. Очень трудолюбивой была, все просьбы выполняла, внимательно ко всему относилась. Хотела деньги заработать, чтобы помочь родителям купить школьную форму себе и младшим детям», — сказала собеседница агентства.

Другая подруга погибшей, с которой девочка вместе обедала, поделилась, что однажды в магазин приходила мама — приносила Шукроне еду. Все характеризуют ее как спокойную и неконфликтную.

Девочку убили 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, она поссорилась с пришедшей в гости 21-летней знакомой. Произошла ссора, гостья взялась за нож и нанесла Шукроне несколько ударов. После убийства она хотела замести следы и подожгла квартиру. Силовики по горячим следам задержали свердловчанку, сейчас она находится в СИЗО. Свою вину она признала полностью.

В этом магазине работала девочка
В этом магазине работала девочка
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) 13-летняя Шукрона, жестоко убитая подругой семьи, подрабатывала в магазине, чтобы материально помочь родителям. Об этом URA.RU рассказала ее коллега. «Она работала в вещевом магазине меньше месяца, расставляла товар на полки. Очень трудолюбивой была, все просьбы выполняла, внимательно ко всему относилась. Хотела деньги заработать, чтобы помочь родителям купить школьную форму себе и младшим детям», — сказала собеседница агентства. Другая подруга погибшей, с которой девочка вместе обедала, поделилась, что однажды в магазин приходила мама — приносила Шукроне еду. Все характеризуют ее как спокойную и неконфликтную. Девочку убили 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, она поссорилась с пришедшей в гости 21-летней знакомой. Произошла ссора, гостья взялась за нож и нанесла Шукроне несколько ударов. После убийства она хотела замести следы и подожгла квартиру. Силовики по горячим следам задержали свердловчанку, сейчас она находится в СИЗО. Свою вину она признала полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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