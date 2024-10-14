14 октября 2024

Экс-чиновники из Златоуста, осужденные за кражу металла, оспорили выплату ущерба

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Горбунов и Сергей Фролов причинили ущерб на сумму свыше 11 млн рублей Фото:

Бывший замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимир Горбунов и экс- начальник МБУ «Благоустройство» Сергей Фролов, осужденные за кражу металла с территории бывшего завода «Булат», оспорили выплату ущерба мэрии округа на сумму свыше 11,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU 14 октября в пресс-службе Челябинского облсуда, в части гражданского иска дело направлено на новое рассмотрение.

«Приговор Златоустовского горсуда отменен в части гражданского иска. В этой части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

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Основное же наказание было оставлено без изменения и вступило в силу. По приговору Горбунов проведет в колонии общего режима два с половиной года, Фролов отделался условным сроком.

Горбунова и Фролова задержали по подозрению в краже металла с территории бывшего завода. По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года они привлекали рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий. При этом рабочие не знали о преступном умысле заказчиков. Все похищенное имущество Горбунов и Фролов сдали в пункт металлоприема, причинив ущерб бюджету города на сумму свыше 11 млн рублей. Это все удалось доказать в суде, который вынес мужчинам обвинительные приговоры.

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Бывший замначальника управления ЖКХ мэрии Златоустовского округа (Челябинская область) Владимир Горбунов и экс- начальник МБУ «Благоустройство» Сергей Фролов, осужденные за кражу металла с территории бывшего завода «Булат», оспорили выплату ущерба мэрии округа на сумму свыше 11,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU 14 октября в пресс-службе Челябинского облсуда, в части гражданского иска дело направлено на новое рассмотрение. «Приговор Златоустовского горсуда отменен в части гражданского иска. В этой части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Основное же наказание было оставлено без изменения и вступило в силу. По приговору Горбунов проведет в колонии общего режима два с половиной года, Фролов отделался условным сроком. Горбунова и Фролова задержали по подозрению в краже металла с территории бывшего завода. По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года они привлекали рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий. При этом рабочие не знали о преступном умысле заказчиков. Все похищенное имущество Горбунов и Фролов сдали в пункт металлоприема, причинив ущерб бюджету города на сумму свыше 11 млн рублей. Это все удалось доказать в суде, который вынес мужчинам обвинительные приговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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