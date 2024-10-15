«Вестники несчастий»: астролог объяснила появление над Землей двух комет

Астролог Шахова: кометы в октябре 2024 года могут быть вестниками перемен

15 октября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Кометы можно увидеть в небе с разницей в неделю AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0 В этом октябре в небе над Землей можно будет наблюдать очень редкое явление: сразу две кометы приблизятся к нашей планете. Речь идет о комете C/2023 A3 (ее называют Цзыцзиньшань) и об околосолнечной комете C/2024 S1. Первая ближе всего подлетела к Земле 14 октября 2024 года, но ее хвост можно будет наблюдать до 21-22 числа. Вторая комета окажется на пике яркости 29 октября. Нечасто за пару недель можно увидеть сразу две кометы. URA.RU решило выяснить у астролога Ксении Шаховой, что значит такое редкое явление, чему оно благоприятствует или от чего предостерегает. «Кометы — это в первую очередь предвестники перемен. Если оглянуться на наблюдения прошлого, часто это что-то негативное: эпидемии, катастрофы. При этом влияние комет схоже с влиянием затмений: оно распространяется не на конкретных отдельно взятых людей, а на мировые процессы — что-то трансформируется, меняется», — объяснила Шахова. По ее словам, если такие явления как, например, переход планеты из знака в знак больше определяют личное, то затмения или пролет мимо Земли комет, в первую очередь, влияют на общество в целом, на разные страны. Положительное это влияние или отрицательное — зависит от того, что за регион. Например, кометы могут повлиять на исход выборов в США. Осенние месяцы, по словам Ксении Шаховой, также остаются под влиянием затмений. «Затмения особенно сказываются на политической обстановке, определяют разного рода происшествия. Заметьте, крупные трагедии, вроде теракта в „Крокусе“ или недавнего нападения в школе, отделяли от затмений всего три дня. А кометы и затмения, к тому же, являются фактами взаимоусиления», — пояснила астролог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом октябре в небе над Землей можно будет наблюдать очень редкое явление: сразу две кометы приблизятся к нашей планете. Речь идет о комете C/2023 A3 (ее называют Цзыцзиньшань) и об околосолнечной комете C/2024 S1. Первая ближе всего подлетела к Земле 14 октября 2024 года, но ее хвост можно будет наблюдать до 21-22 числа. Вторая комета окажется на пике яркости 29 октября. Нечасто за пару недель можно увидеть сразу две кометы. URA.RU решило выяснить у астролога Ксении Шаховой, что значит такое редкое явление, чему оно благоприятствует или от чего предостерегает. «Кометы — это в первую очередь предвестники перемен. Если оглянуться на наблюдения прошлого, часто это что-то негативное: эпидемии, катастрофы. При этом влияние комет схоже с влиянием затмений: оно распространяется не на конкретных отдельно взятых людей, а на мировые процессы — что-то трансформируется, меняется», — объяснила Шахова. По ее словам, если такие явления как, например, переход планеты из знака в знак больше определяют личное, то затмения или пролет мимо Земли комет, в первую очередь, влияют на общество в целом, на разные страны. Положительное это влияние или отрицательное — зависит от того, что за регион. Например, кометы могут повлиять на исход выборов в США. Осенние месяцы, по словам Ксении Шаховой, также остаются под влиянием затмений. «Затмения особенно сказываются на политической обстановке, определяют разного рода происшествия. Заметьте, крупные трагедии, вроде теракта в „Крокусе“ или недавнего нападения в школе, отделяли от затмений всего три дня. А кометы и затмения, к тому же, являются фактами взаимоусиления», — пояснила астролог.