14 октября 2024

В Екатеринбурге засняли комету, о которой говорит весь мир. Фото

В Екатеринбурге засняли самую яркую комету C/2023 A3
© Служба новостей «URA.RU»
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Комета C/2023 A3, сфотографированная 28 сентября 2024 года из Новой Зеландии. Stock
Комету можно увидеть до 22 октября Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 14 октября запечатлели самую яркую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Снимками природного явления поделилась пресс-служба авиагавани.

«Мы в Кольцово внимательно следим за всем, что происходит в небе. Не ускользнула от нашего взора и комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS над нашим перроном», — следует из сообщения.

Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Лучшие часы для наблюдения — с 19 до 20 часов местного времени. Первый раз комету обнаружили в 2023 году. Она сразу же привлекла внимание астрономов по всему миру. Ее назвали в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 14 октября запечатлели самую яркую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Снимками природного явления поделилась пресс-служба авиагавани. «Мы в Кольцово внимательно следим за всем, что происходит в небе. Не ускользнула от нашего взора и комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS над нашим перроном», — следует из сообщения. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Лучшие часы для наблюдения — с 19 до 20 часов местного времени. Первый раз комету обнаружили в 2023 году. Она сразу же привлекла внимание астрономов по всему миру. Ее назвали в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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