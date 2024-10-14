В Екатеринбурге засняли комету, о которой говорит весь мир. Фото

В Екатеринбурге засняли самую яркую комету C/2023 A3

15 октября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Комету можно увидеть до 22 октября Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0 В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 14 октября запечатлели самую яркую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Снимками природного явления поделилась пресс-служба авиагавани. «Мы в Кольцово внимательно следим за всем, что происходит в небе. Не ускользнула от нашего взора и комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS над нашим перроном», — следует из сообщения. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Лучшие часы для наблюдения — с 19 до 20 часов местного времени. Первый раз комету обнаружили в 2023 году. Она сразу же привлекла внимание астрономов по всему миру. Ее назвали в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия. telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово» Фото: telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 14 октября запечатлели самую яркую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Снимками природного явления поделилась пресс-служба авиагавани. «Мы в Кольцово внимательно следим за всем, что происходит в небе. Не ускользнула от нашего взора и комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS над нашим перроном», — следует из сообщения. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Лучшие часы для наблюдения — с 19 до 20 часов местного времени. Первый раз комету обнаружили в 2023 году. Она сразу же привлекла внимание астрономов по всему миру. Ее назвали в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия.