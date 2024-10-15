Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт в заксобрании займется транспортом и ЖКХ

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Андрей Шмидт войдет в состав двух комитетов заксобрания Фото:

Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт, перешедший в заксобрание региона, определился с комитетами, в которых он будет работать в качестве областного депутата. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте заксобрания.

«Законодательное собрание Челябинской области постановляет избрать в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Шмидта Андрея Владимировича. Избрать в состав комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутата Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в проекте постановления.

Этот же документ выводит из состава комитета по строительной политике и ЖКХ Дмитрия Мельникова, сдавшего мандат, чтобы освободить место Шмидту. Ожидается, что постановление будет принято на внеочередной сессии заксобрания 17 октября.

Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.

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Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт, перешедший в заксобрание региона, определился с комитетами, в которых он будет работать в качестве областного депутата. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте заксобрания. «Законодательное собрание Челябинской области постановляет избрать в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Шмидта Андрея Владимировича. Избрать в состав комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутата Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в проекте постановления. Этот же документ выводит из состава комитета по строительной политике и ЖКХ Дмитрия Мельникова, сдавшего мандат, чтобы освободить место Шмидту. Ожидается, что постановление будет принято на внеочередной сессии заксобрания 17 октября. Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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