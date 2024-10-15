Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт в заксобрании займется транспортом и ЖКХ

15 октября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Андрей Шмидт войдет в состав двух комитетов заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт, перешедший в заксобрание региона, определился с комитетами, в которых он будет работать в качестве областного депутата. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте заксобрания. «Законодательное собрание Челябинской области постановляет избрать в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Шмидта Андрея Владимировича. Избрать в состав комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутата Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в проекте постановления. Этот же документ выводит из состава комитета по строительной политике и ЖКХ Дмитрия Мельникова, сдавшего мандат, чтобы освободить место Шмидту. Ожидается, что постановление будет принято на внеочередной сессии заксобрания 17 октября. Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт, перешедший в заксобрание региона, определился с комитетами, в которых он будет работать в качестве областного депутата. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте заксобрания. «Законодательное собрание Челябинской области постановляет избрать в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Шмидта Андрея Владимировича. Избрать в состав комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутата Шмидта Андрея Владимировича», — говорится в проекте постановления. Этот же документ выводит из состава комитета по строительной политике и ЖКХ Дмитрия Мельникова, сдавшего мандат, чтобы освободить место Шмидту. Ожидается, что постановление будет принято на внеочередной сессии заксобрания 17 октября. Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.