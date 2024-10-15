В Троицке жильцы дома с обвалившейся стеной месяц ждут новые квартиры

15 октября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Жильцов обещали расселить месяц назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области жители 22 квартир дома №37 по улице Интернациональная, где в сентябре рухнула стена, больше месяца ютятся у родственников либо в маневренном жилье в ожидании расселения. Об этом URA.RU рассказала жительница первого этажа Надежда К. «Стена рухнула в первом подъезде на первом этаже, я жила во втором подъезде. Дом должны признать аварийным, уже всех выселили, кого по родным, кого в муниципальное жилье. Нам пообещали квартиры, но сколько их ждать — неизвестно», — сообщила URA.RU жительница дома. Женщина добавила, что из дома выселили жителей 22 квартир. Большинство из них пенсионеры и инвалиды, которые не могут долго ходить по различным инстанциям. Люди переживают, что им придется зимовать в чужом жилье, так как никаких сроков им не называют. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Троицка, к моменту публикации ответ на него не поступал. Несущая стена и перекрытия рухнули в квартире 85-летней жительницы Троицка в ночь на 12 сентября. Пенсионерку успели вывести из жилья за минуты до инцидента, так как она услышала треск и позвонила сыну. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, жителей оперативно расселили по маневренному жилфонду либо родным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области жители 22 квартир дома №37 по улице Интернациональная, где в сентябре рухнула стена, больше месяца ютятся у родственников либо в маневренном жилье в ожидании расселения. Об этом URA.RU рассказала жительница первого этажа Надежда К. «Стена рухнула в первом подъезде на первом этаже, я жила во втором подъезде. Дом должны признать аварийным, уже всех выселили, кого по родным, кого в муниципальное жилье. Нам пообещали квартиры, но сколько их ждать — неизвестно», — сообщила URA.RU жительница дома. Женщина добавила, что из дома выселили жителей 22 квартир. Большинство из них пенсионеры и инвалиды, которые не могут долго ходить по различным инстанциям. Люди переживают, что им придется зимовать в чужом жилье, так как никаких сроков им не называют. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Троицка, к моменту публикации ответ на него не поступал. Несущая стена и перекрытия рухнули в квартире 85-летней жительницы Троицка в ночь на 12 сентября. Пенсионерку успели вывести из жилья за минуты до инцидента, так как она услышала треск и позвонила сыну. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, жителей оперативно расселили по маневренному жилфонду либо родным.