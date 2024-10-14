14 октября 2024

Жительницей Одессы, вывесившей российский флаг, казалась пермячка

© Служба новостей «URA.RU»
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Одесситку Елену Чесакову отправили под домашний арест за вывешивание российского триколора
Одесситку Елену Чесакову отправили под домашний арест за вывешивание российского триколора Фото:

Семья Елены Чесаковой, которая угодила под домашний арест за то, что вывесила российский флаг, оказалась родом из Перми. Это выяснил корреспондент RT, пообщавшийся с мамой Елены Надеждой.

«Она [Елена] родилась в России, там ее детство прошло. Мы вообще сами все из Перми и Иркутской области. Занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сестры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — сказала RT Надежда. Она уточнила, что ее дочь отправлена под домашний арест на 60 суток.

Ранее URA.RU рассказывало, что Чесакова вывесила в Одессе на постаменте снесенного памятника императрице Екатерине II российский флаг. По словам Надежды, ее дочь всегда придерживалась пророссийской позиции.

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Семья Елены Чесаковой, которая угодила под домашний арест за то, что вывесила российский флаг, оказалась родом из Перми. Это выяснил корреспондент RT, пообщавшийся с мамой Елены Надеждой. «Она [Елена] родилась в России, там ее детство прошло. Мы вообще сами все из Перми и Иркутской области. Занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сестры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — сказала RT Надежда. Она уточнила, что ее дочь отправлена под домашний арест на 60 суток. Ранее URA.RU рассказывало, что Чесакова вывесила в Одессе на постаменте снесенного памятника императрице Екатерине II российский флаг. По словам Надежды, ее дочь всегда придерживалась пророссийской позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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