Семья Елены Чесаковой, которая угодила под домашний арест за то, что вывесила российский флаг, оказалась родом из Перми. Это выяснил корреспондент RT, пообщавшийся с мамой Елены Надеждой.
«Она [Елена] родилась в России, там ее детство прошло. Мы вообще сами все из Перми и Иркутской области. Занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сестры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — сказала RT Надежда. Она уточнила, что ее дочь отправлена под домашний арест на 60 суток.
Ранее URA.RU рассказывало, что Чесакова вывесила в Одессе на постаменте снесенного памятника императрице Екатерине II российский флаг. По словам Надежды, ее дочь всегда придерживалась пророссийской позиции.
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