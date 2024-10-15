Челябинец, зарезавший свою бывшую девушку, отправился в колонию

15 октября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

За убийство челябинец получил девять лет колонии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Увельского района Челябинской области, зарезавший свою бывшую девушку в поселке Нагорный, отправился в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме «Нанес не менее восьми ударов ножом»: следователи завершили расследование убийства молодой челябинки «Мужчина осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Основываясь на позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе следствия с суда убийца признался в содеянном. Он активно помогал расследованию и раскрытию преступления. Несмотря на это гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде длительного лишения свободы в связи с характером совершенного преступления. Мужчина был задержан 22 июня, спустя несколько часов после убийства бывшей девушки. Он выследил ее на прогулке, под предлогом разговора отвел в сторону от подруги и напал с ножом, нанеся не менее восьми ударов в область жизненно важных органов. Подруга раненой девушки помогла ей добраться до квартиры, вызвала скорую и полицию. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Ревнивца же оперативно задержали. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за имущественные преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Увельского района Челябинской области, зарезавший свою бывшую девушку в поселке Нагорный, отправился в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Основываясь на позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе следствия с суда убийца признался в содеянном. Он активно помогал расследованию и раскрытию преступления. Несмотря на это гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде длительного лишения свободы в связи с характером совершенного преступления. Мужчина был задержан 22 июня, спустя несколько часов после убийства бывшей девушки. Он выследил ее на прогулке, под предлогом разговора отвел в сторону от подруги и напал с ножом, нанеся не менее восьми ударов в область жизненно важных органов. Подруга раненой девушки помогла ей добраться до квартиры, вызвала скорую и полицию. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Ревнивца же оперативно задержали. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.