Члены ОПГ мигрантов, пойманные в Кургане и Челябинске, получили крупные сроки

Восемь участников организованной преступной группы из Узбекистана получили крупные сроки за незаконный оборот наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы.
«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 30 п.п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконной пересылки и сбыта наркотиков в крупном размере группой лиц), осуждены на длительные сроки», — информирует telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы.
Судом установлено, что с января по март 2022 года преступное сообщество занималось распространением героина. Задержание произошло в Кургане при попытке сбыта наркотиков. Судебное разбирательство подтвердило вину осужденных в совершении серии преступлений, связанных с наркоторговлей.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно сообщество, занимавшихся распространением наркотиков. Было закрыто восемь нарколабораторий. Уголовные дела возбудили в отношении 38 граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.