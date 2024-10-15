Члены ОПГ мигрантов, пойманные в Кургане и Челябинске, получили крупные сроки

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Мигранты попали в колонию за попытку распространения наркотиков
Мигранты попали в колонию за попытку распространения наркотиков Фото:

Восемь участников организованной преступной группы из Узбекистана получили крупные сроки за незаконный оборот наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы.

«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 30 п.п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконной пересылки и сбыта наркотиков в крупном размере группой лиц), осуждены на длительные сроки», — информирует telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы.

Судом установлено, что с января по март 2022 года преступное сообщество занималось распространением героина. Задержание произошло в Кургане при попытке сбыта наркотиков. Судебное разбирательство подтвердило вину осужденных в совершении серии преступлений, связанных с наркоторговлей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно сообщество, занимавшихся распространением наркотиков. Было закрыто восемь нарколабораторий. Уголовные дела возбудили в отношении 38 граждан. 

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Восемь участников организованной преступной группы из Узбекистана получили крупные сроки за незаконный оборот наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы. «За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 3 ст. 30 п.п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконной пересылки и сбыта наркотиков в крупном размере группой лиц), осуждены на длительные сроки», — информирует telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Обвиняемые получили сроки от 12 до 19 лет лишения свободы. Судом установлено, что с января по март 2022 года преступное сообщество занималось распространением героина. Задержание произошло в Кургане при попытке сбыта наркотиков. Судебное разбирательство подтвердило вину осужденных в совершении серии преступлений, связанных с наркоторговлей. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно сообщество, занимавшихся распространением наркотиков. Было закрыто восемь нарколабораторий. Уголовные дела возбудили в отношении 38 граждан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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