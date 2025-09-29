Свердловский экс-депутат стал замгубернатора: инсайд URA.RU подтвердился

Бывший депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, сложивший полномочия на прошлой неделе, назначен на должность замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства вместо Ивана Детчени. Указ об этом подписал глава региона Денис Паслер, рассказали в департаменте информполитики.
«Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Сергея Никонова заместителем губернатора — руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Он приступил к исполнению обязанностей», — пояснили в ДИПе. Детченя покинул пост 28 сентября.
Что Никонов возглавит аппарат губернатора и правительства, URA.RU сообщило 25 сентября. Детчени даже не пришлось писать заявление об отставке — после роспуска правительства, последовавшего вслед за инаугурацией нового губернатора 16 сентября, он работал в статусе исполняющего обязанности.
Последний рабочий день Никонова в заксо был 25 сентября. Он работал депутатом с 2011 года. В нулевые он уже работал в региональном правительстве в должности управляющего делами губернатора и руководителя аппарата. Подробнее о новом заместителе Паслера — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!