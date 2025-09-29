Свердловский экс-депутат стал замгубернатора: инсайд URA.RU подтвердился

Бывший депутат Никонов назначен заместителем губернатора Паслера
Никонов был депутатом последние 15 лет
Никонов был депутатом последние 15 лет

Бывший депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, сложивший полномочия на прошлой неделе, назначен на должность замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства вместо Ивана Детчени. Указ об этом подписал глава региона Денис Паслер, рассказали в департаменте информполитики.

«Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Сергея Никонова заместителем губернатора — руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Он приступил к исполнению обязанностей», — пояснили в ДИПе. Детченя покинул пост 28 сентября.

Что Никонов возглавит аппарат губернатора и правительства, URA.RU сообщило 25 сентября. Детчени даже не пришлось писать заявление об отставке — после роспуска правительства, последовавшего вслед за инаугурацией нового губернатора 16 сентября, он работал в статусе исполняющего обязанности.

Последний рабочий день Никонова в заксо был 25 сентября. Он работал депутатом с 2011 года. В нулевые он уже работал в региональном правительстве в должности управляющего делами губернатора и руководителя аппарата. Подробнее о новом заместителе Паслера — в отдельном материале URA.RU.

