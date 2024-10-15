Соединенные Штаты могут отказаться от поддержки Украины, если страна будет содержать натовское оружие после потери своих территорий. Это условие является частью возможного мирного урегулирования конфликта.
«Поскольку конфликт на Украине продолжает тянуться без очевидного хорошего конца для украинцев, люди, которые не являются украинцами, начали говорить об урегулировании путем переговоров и стремиться к нему... Все, похоже, предполагают, что послевоенная Украина будет иметь полный доступ к американскому и натовскому оружию», — сообщает издание The Washington Post. В статье также обсуждаются сложности американской внешней политики и возможные пути решения проблемы.
Отмечается, что Россия может потребовать строгих ограничений на внешнюю помощь Украине, особенно со стороны США, и сокращения численности украинских военных до довоенного уровня. Такие требования могут не устроить американцев, которые видят решение конфликта через победу или поражение на поле боя.
Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что Соединенные Штаты могут прекратить финансовую помощь Украине в следующем году, несмотря на исход предстоящих выборов. В текущем году американская администрация выделила Киеву помощь в размере 60 миллиардов долларов, что обеспечит поддержку украинских сил на ближайшее время.
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