WSJ: США перестанут спонсировать Украину в следующем году независимо от того, кто победит на выборах

WSJ: США сократят финансовую помощь Украине, несмотря на итоги выборов
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США перестанут оказывать помощь Украине, несмотря на итоги выборов
США перестанут оказывать помощь Украине, несмотря на итоги выборов Фото:
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Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку Украины в следующем году, вне зависимости от исхода предстоящих выборов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. 

«Надежды на одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины практически нет, независимо от того, кто победит на президентских выборах», — говорится в публикации издания. В администрации США подчеркивают, что цель на данный момент — максимально улучшить стратегическое положение Украины.

В текущем году администрация США смогла обеспечить Украине пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что позволит поддерживать украинские силы в ближайшее время. Однако, по информации WSJ, такие уровни финансирования вряд ли будут поддерживаться в долгосрочной перспективе после выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США значительно уменьшили ежемесячные поставки ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS для Киева. По его словам, сокращение составило в три раза, передает RT

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Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку Украины в следующем году, вне зависимости от исхода предстоящих выборов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.  «Надежды на одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины практически нет, независимо от того, кто победит на президентских выборах», — говорится в публикации издания. В администрации США подчеркивают, что цель на данный момент — максимально улучшить стратегическое положение Украины. В текущем году администрация США смогла обеспечить Украине пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что позволит поддерживать украинские силы в ближайшее время. Однако, по информации WSJ, такие уровни финансирования вряд ли будут поддерживаться в долгосрочной перспективе после выборов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США значительно уменьшили ежемесячные поставки ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS для Киева. По его словам, сокращение составило в три раза, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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