«Солнцепек» с челябинским двигателем разгромил опорный пункт ВСУ. Видео

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Система «Солнцепек» не оставила шансов бойцам ВСУ Фото:
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» успешно уничтожила опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ 15 октября.

«Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Юг“ 220-миллиметровыми боеприпасами уничтожил опорный пункт ВСУ», — уточнили в ведомстве. «Солнцепек» применяется для поражения наземных целей и способен наносить значительный урон по инфраструктуре и живой силе противника.

Как сообщало URA.RU ранее, расчеты тяжелых огнеметных систем использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. В Минобороны РФ тогда отметили, что «Солнцепеки» работали по ночам. Экипажи ТОС-1А оснащены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска.

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» успешно уничтожила опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ 15 октября. «Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Юг“ 220-миллиметровыми боеприпасами уничтожил опорный пункт ВСУ», — уточнили в ведомстве. «Солнцепек» применяется для поражения наземных целей и способен наносить значительный урон по инфраструктуре и живой силе противника. Как сообщало URA.RU ранее, расчеты тяжелых огнеметных систем использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. В Минобороны РФ тогда отметили, что «Солнцепеки» работали по ночам. Экипажи ТОС-1А оснащены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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