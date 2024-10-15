Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» успешно уничтожила опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ 15 октября.
«Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Юг“ 220-миллиметровыми боеприпасами уничтожил опорный пункт ВСУ», — уточнили в ведомстве. «Солнцепек» применяется для поражения наземных целей и способен наносить значительный урон по инфраструктуре и живой силе противника.
Как сообщало URA.RU ранее, расчеты тяжелых огнеметных систем использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. В Минобороны РФ тогда отметили, что «Солнцепеки» работали по ночам. Экипажи ТОС-1А оснащены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска.
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