16 июля 2024

«Солнцепеки» с челябинскими двигателями выжгли укрепления ВСУ. Видео

Минобороны РФ: «Солнцепеки» обеспечили поддержку на Ореховском направлении СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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«Солнцепеки» атаковали ВСУ в Запорожской области (архивное фото) Фото:
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Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепеки» с челябинскими двигателями использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем поддержали продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении. Преимущественно „Солнцепеки“ работали по ночам», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны РФ также отметили, что это сделано не случайно. Именно в ночное время суток работа более безопасна для российских военнослужащих и создает дополнительный эффект неожиданности для бойцов ВСУ.

Как ранее сообщало URA.RU, экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео было опубликовано 12 июля.

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Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепеки» с челябинскими двигателями использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. «Расчеты тяжелых огнеметных систем поддержали продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении. Преимущественно „Солнцепеки“ работали по ночам», — пояснили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что это сделано не случайно. Именно в ночное время суток работа более безопасна для российских военнослужащих и создает дополнительный эффект неожиданности для бойцов ВСУ. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео было опубликовано 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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