Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепеки» с челябинскими двигателями использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем поддержали продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении. Преимущественно „Солнцепеки“ работали по ночам», — пояснили в ведомстве.
В Минобороны РФ также отметили, что это сделано не случайно. Именно в ночное время суток работа более безопасна для российских военнослужащих и создает дополнительный эффект неожиданности для бойцов ВСУ.
Как ранее сообщало URA.RU, экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео было опубликовано 12 июля.
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