«Солнцепеки» с челябинскими двигателями выжгли укрепления ВСУ. Видео

Минобороны РФ: «Солнцепеки» обеспечили поддержку на Ореховском направлении СВО

16 июля 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

«Солнцепеки» атаковали ВСУ в Запорожской области (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепеки» с челябинскими двигателями использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. «Расчеты тяжелых огнеметных систем поддержали продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении. Преимущественно „Солнцепеки“ работали по ночам», — пояснили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что это сделано не случайно. Именно в ночное время суток работа более безопасна для российских военнослужащих и создает дополнительный эффект неожиданности для бойцов ВСУ. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео было опубликовано 12 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепеки» с челябинскими двигателями использовали для поддержки продвижения российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. «Расчеты тяжелых огнеметных систем поддержали продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении. Преимущественно „Солнцепеки“ работали по ночам», — пояснили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что это сделано не случайно. Именно в ночное время суток работа более безопасна для российских военнослужащих и создает дополнительный эффект неожиданности для бойцов ВСУ. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили укрепления обороны ВСУ на южно-донецком направлении. Видео было опубликовано 12 июля.