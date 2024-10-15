Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком

Президент Украины Владимир Зеленский не станет рассказывать обо всех пунктах своего «плана победы». Об этом заявил советник главы его Офиса Михаил Подоляк.
«Зеленский представит в Раде свой „план победы“ не полностью», — передает слова Подоляка telegram-канал «Политика страны». По словам советника, приложения документа не будут обсуждаться публично, поскольку касаются «математической военной составляющей».
Зеленский ранее посетил США с целью показать свой «план победы» президенту страны Джо Байдену. По итогам встречи Белый дом охарактеризовал стратегию украинского лидера как «набор инициатив», который требует более детального изучения. Следующую встречу по «плану» назначили на октябрь и перенесли в Германию. Американский истеблишмент, однако, отказался от поездки в Европу на фоне приближения урагана «Милтон» к берегу Флориды, передает RT.
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