15 октября 2024

Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры

В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост цен на сливочное масло связан с увеличением стоимости производства, считает эксперт
Рост цен на сливочное масло связан с увеличением стоимости производства, считает эксперт Фото:

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России был замечен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, который отправил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В документе представитель нижней палаты парламента просит рассмотреть возможность введения пороговых значений на розничную стоимость молочного изделия.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт», — говорится в обращении Чернышова, выдержку из которого приводят «Известия». 

Газета отмечает, что цены на сливочное масло в России выросли почти на 18% с начала года. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что рост связан с увеличением себестоимости производства и молочного животноводства. По его словам, вмешательство в ценообразование со стороны государства было бы неэффективным, поскольку приведет к подорожанию всего ассортимента.

Ранее тюменские кондитеры пожаловались на резко выросшие цены на молочную продукцию. По их словам, сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России был замечен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, который отправил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В документе представитель нижней палаты парламента просит рассмотреть возможность введения пороговых значений на розничную стоимость молочного изделия. «Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт», — говорится в обращении Чернышова, выдержку из которого приводят «Известия».  Газета отмечает, что цены на сливочное масло в России выросли почти на 18% с начала года. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что рост связан с увеличением себестоимости производства и молочного животноводства. По его словам, вмешательство в ценообразование со стороны государства было бы неэффективным, поскольку приведет к подорожанию всего ассортимента. Ранее тюменские кондитеры пожаловались на резко выросшие цены на молочную продукцию. По их словам, сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...