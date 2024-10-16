Силовики оценили стоимость активов экс-главного кадровика Минобороны

ТАСС: сумма арестованных активов Юрия Кузнецова составляет 300 млн рублей
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Силовики оценили арестованное имущество Юрия Кузнецова в 300 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Силовики оценили арестованные счета, объекты недвижимости и другие активы, обвиненного во взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Первоначально следствие оценило все арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей», — передает ТАСС. Также назначено проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз.

Всего у Кузнецова арестовали 29 счетов. Они находятся в трех российских банках. Также он временно лишен шести объектов недвижимости. Среди них: участок в Красногорске, земля в Краснодаре, трехэтажный дом, а также квартира на Ярцевской улице в Москве. На данный момент Кузнецов еще находится под стражей, уголовное дело еще расследуется.

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Силовики оценили арестованные счета, объекты недвижимости и другие активы, обвиненного во взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Первоначально следствие оценило все арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей», — передает ТАСС. Также назначено проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. Всего у Кузнецова арестовали 29 счетов. Они находятся в трех российских банках. Также он временно лишен шести объектов недвижимости. Среди них: участок в Красногорске, земля в Краснодаре, трехэтажный дом, а также квартира на Ярцевской улице в Москве. На данный момент Кузнецов еще находится под стражей, уголовное дело еще расследуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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