Силовики оценили стоимость активов экс-главного кадровика Минобороны

Силовики оценили арестованные счета, объекты недвижимости и другие активы, обвиненного во взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Первоначально следствие оценило все арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей», — передает ТАСС. Также назначено проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз.
Всего у Кузнецова арестовали 29 счетов. Они находятся в трех российских банках. Также он временно лишен шести объектов недвижимости. Среди них: участок в Красногорске, земля в Краснодаре, трехэтажный дом, а также квартира на Ярцевской улице в Москве. На данный момент Кузнецов еще находится под стражей, уголовное дело еще расследуется.
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