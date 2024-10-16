Силовики оценили стоимость активов экс-главного кадровика Минобороны

ТАСС: сумма арестованных активов Юрия Кузнецова составляет 300 млн рублей

16 октября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Силовики оценили арестованное имущество Юрия Кузнецова в 300 миллионов рублей Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Силовики оценили арестованные счета, объекты недвижимости и другие активы, обвиненного во взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Первоначально следствие оценило все арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей», — передает ТАСС. Также назначено проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. Всего у Кузнецова арестовали 29 счетов. Они находятся в трех российских банках. Также он временно лишен шести объектов недвижимости. Среди них: участок в Красногорске, земля в Краснодаре, трехэтажный дом, а также квартира на Ярцевской улице в Москве. На данный момент Кузнецов еще находится под стражей, уголовное дело еще расследуется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики оценили арестованные счета, объекты недвижимости и другие активы, обвиненного во взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Первоначально следствие оценило все арестованное имущество по делу обвиняемого на общую сумму в размере более 300 миллионов рублей», — передает ТАСС. Также назначено проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. Всего у Кузнецова арестовали 29 счетов. Они находятся в трех российских банках. Также он временно лишен шести объектов недвижимости. Среди них: участок в Красногорске, земля в Краснодаре, трехэтажный дом, а также квартира на Ярцевской улице в Москве. На данный момент Кузнецов еще находится под стражей, уголовное дело еще расследуется.