15 октября 2024

Пропавшие в Перми девочки могли отправиться в Березники

© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о местонахождении пропавших девочек волонтеры просят сообщать в полицию
Информацию о местонахождении пропавших девочек волонтеры просят сообщать в полицию Фото:

Пропавшие в Перми 16-летняя Мадинат Тагиева и 15-летняя Софья Самойлова могли направиться в Березники. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами исчезновения подростков.

«Пропавших ищут не только в Перми, но и в Березниках. Не исключено, что они могли туда отправиться», — пояснил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУВД по Перми, ответ ведомства ожидается. Также комментарий обещали подготовить в министерстве труда и социального развития Прикамья.

Ранее стало известно о поиске двух девочек, которых последний раз видели 11 октября в Свердловском районе Перми. По информации источника URA.RU, они воспитывались в приюте «Радуга». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.

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Пропавшие в Перми 16-летняя Мадинат Тагиева и 15-летняя Софья Самойлова могли направиться в Березники. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами исчезновения подростков. «Пропавших ищут не только в Перми, но и в Березниках. Не исключено, что они могли туда отправиться», — пояснил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУВД по Перми, ответ ведомства ожидается. Также комментарий обещали подготовить в министерстве труда и социального развития Прикамья. Ранее стало известно о поиске двух девочек, которых последний раз видели 11 октября в Свердловском районе Перми. По информации источника URA.RU, они воспитывались в приюте «Радуга». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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