Пропавшие в Перми девочки могли отправиться в Березники

Пропавшие в Перми 16-летняя Мадинат Тагиева и 15-летняя Софья Самойлова могли направиться в Березники. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами исчезновения подростков.
«Пропавших ищут не только в Перми, но и в Березниках. Не исключено, что они могли туда отправиться», — пояснил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУВД по Перми, ответ ведомства ожидается. Также комментарий обещали подготовить в министерстве труда и социального развития Прикамья.
Ранее стало известно о поиске двух девочек, которых последний раз видели 11 октября в Свердловском районе Перми. По информации источника URA.RU, они воспитывались в приюте «Радуга». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.
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