15 октября 2024

Пропавшие в Перми девочки воспитывались в приюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки попали в приют совсем недавно
Девочки попали в приют совсем недавно Фото:

Девочки, которых ищут в Перми, воспитывались в приюте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Эти [пропавшие] девочки из пермского приюта „Радуга“. Судя по всему, они попали в учреждение совсем недавно», — сообщил информагентству источник.

Директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Татьяна Индейкина в беседе с URA.RU пояснила, что девочки действительно воспитывались в учреждении. Сейчас сотрудники приюта ведут их поиск.

«Девочки только что ушли, никакой проблемы я не вижу. Я знаю примерно, где они находятся. Мы сами тоже их ищем», — объяснила Индейкина. О том, что в Перми ищут двух девочек, URA.RU рассказывало ранее. Последний раз их видели 11 октября в Свердловском районе Перми.

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Девочки, которых ищут в Перми, воспитывались в приюте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Эти [пропавшие] девочки из пермского приюта „Радуга“. Судя по всему, они попали в учреждение совсем недавно», — сообщил информагентству источник. Директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Татьяна Индейкина в беседе с URA.RU пояснила, что девочки действительно воспитывались в учреждении. Сейчас сотрудники приюта ведут их поиск. «Девочки только что ушли, никакой проблемы я не вижу. Я знаю примерно, где они находятся. Мы сами тоже их ищем», — объяснила Индейкина. О том, что в Перми ищут двух девочек, URA.RU рассказывало ранее. Последний раз их видели 11 октября в Свердловском районе Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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