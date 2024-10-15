Пропавшие в Перми девочки воспитывались в приюте

Девочки, которых ищут в Перми, воспитывались в приюте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Эти [пропавшие] девочки из пермского приюта „Радуга“. Судя по всему, они попали в учреждение совсем недавно», — сообщил информагентству источник.
Директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Татьяна Индейкина в беседе с URA.RU пояснила, что девочки действительно воспитывались в учреждении. Сейчас сотрудники приюта ведут их поиск.
«Девочки только что ушли, никакой проблемы я не вижу. Я знаю примерно, где они находятся. Мы сами тоже их ищем», — объяснила Индейкина. О том, что в Перми ищут двух девочек, URA.RU рассказывало ранее. Последний раз их видели 11 октября в Свердловском районе Перми.
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