Пропавшие в Перми девочки воспитывались в приюте

16 октября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Девочки попали в приют совсем недавно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочки, которых ищут в Перми, воспитывались в приюте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Эти [пропавшие] девочки из пермского приюта „Радуга“. Судя по всему, они попали в учреждение совсем недавно», — сообщил информагентству источник. Директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Татьяна Индейкина в беседе с URA.RU пояснила, что девочки действительно воспитывались в учреждении. Сейчас сотрудники приюта ведут их поиск. «Девочки только что ушли, никакой проблемы я не вижу. Я знаю примерно, где они находятся. Мы сами тоже их ищем», — объяснила Индейкина. О том, что в Перми ищут двух девочек, URA.RU рассказывало ранее. Последний раз их видели 11 октября в Свердловском районе Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочки, которых ищут в Перми, воспитывались в приюте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Эти [пропавшие] девочки из пермского приюта „Радуга“. Судя по всему, они попали в учреждение совсем недавно», — сообщил информагентству источник. Директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Татьяна Индейкина в беседе с URA.RU пояснила, что девочки действительно воспитывались в учреждении. Сейчас сотрудники приюта ведут их поиск. «Девочки только что ушли, никакой проблемы я не вижу. Я знаю примерно, где они находятся. Мы сами тоже их ищем», — объяснила Индейкина. О том, что в Перми ищут двух девочек, URA.RU рассказывало ранее. Последний раз их видели 11 октября в Свердловском районе Перми.