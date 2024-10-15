Где пропавшие находятся сейчас, никто не знает
В Перми организован поиск двух девочек-подростков. По данным добровольцев отряда имени Ирины Бухановой, юные пермячки исчезли без следа 11 октября.
«Ушли вечером 11 октября 2024 года. Город Пермь, Свердловский район. Сейчас местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда.
В ориентировках на подростков сказано, что одной 15 лет. А другой — 16. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.
Обе девочки ушли из дома в Свердловском районе Перми
Об исчезновении подростков сообщили 15 октября
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