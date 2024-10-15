15 октября 2024

В Перми при загадочных обстоятельствах пропали девочки-подростки. Фото

Волонтеры Перми ищут двух пропавших девочек-подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Где пропавшие находятся сейчас, никто не знает
Где пропавшие находятся сейчас, никто не знает Фото:

В Перми организован поиск двух девочек-подростков. По данным добровольцев отряда имени Ирины Бухановой, юные пермячки исчезли без следа 11 октября.

«Ушли вечером 11 октября 2024 года. Город Пермь, Свердловский район. Сейчас местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда.

В ориентировках на подростков сказано, что одной 15 лет. А другой — 16. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.

Обе девочки ушли из дома в Свердловском районе Перми
Обе девочки ушли из дома в Свердловском районе Перми
Фото:
Об исчезновении подростков сообщили 15 октября
Об исчезновении подростков сообщили 15 октября
Фото:

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В Перми организован поиск двух девочек-подростков. По данным добровольцев отряда имени Ирины Бухановой, юные пермячки исчезли без следа 11 октября. «Ушли вечером 11 октября 2024 года. Город Пермь, Свердловский район. Сейчас местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда. В ориентировках на подростков сказано, что одной 15 лет. А другой — 16. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (324) 204-49-04 либо 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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