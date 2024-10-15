Пермячка наказала в суде «дочки» «Газпрома», не дождавшись газа в свой дом

Пермячка добилась в суде наказания АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпромгазификация». Указанные организации не подключили вовремя дом, собственницей которого являлась истица, к газу. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, где рассматривалась апелляция на решение Дзержинского райсуда Перми.
«Дзержинский районный суд Перми возложил на АО „Газпром газораспределение Пермь“ и ООО „Газпромгазификация“ обязанность выполнить мероприятия по подключению домовладения и газоиспользующего оборудования к сети газораспределения и пуску газа в течение 20 рабочих дней. По истечении данного срока с организаций взыскана неустойка в размере 1 000 рублей в день с каждой по день фактического исполнения решения суда. Не согласившись с данным решением указанные организации подали апелляционные жалобы в вышестоящий суд», — информирует пресс-служба краевого суда.
Также указано, что женщина подготовила свой дом и газоиспользующее оборудование к подключению газа. В свою очередь ответчики срок по пуску газа в дом нарушили. По условиям договора, работы необходимо было провести в течение 419 дней. По итогам рассмотрения гражданского дела судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
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