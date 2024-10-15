15 октября 2024

Прогноз погоды на ближайшие две недели в Кургане: ожидаются дожди и снегопады

В Курган дожди и снегопады придут после 21 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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После 20 октября в Курган вернется снег
После 20 октября в Курган вернется снег Фото:

В Кургане ожидаются дожди и снегопады, которые испортят сухую и относительно теплую погоду под конец октября. Соответствующие данные размещена на метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода. 

Начало осенних осадков

На протяжении следующих двух недель, начиная с 21 октября, жителям Кургана предстоит период частых осадков. Погода будет непостоянной, прогнозируются как дождливые, так и снежные дни. Температура воздуха будет преимущественно плюсовой в дневные часы. Ночью столбики будут около 0 градусов.

Календарь осадков

Осадки начнутся с дождя уже 21 октября. В последующие дни — 22, 24, 26 октября и до 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем. Дни с преимущественными дождями запланированы на 23 и 25 октября. Это связано с приближением холодного фронта, который принесет снижение температур и осадки в виде снега.

Подготовка к изменчивой погоде

Жителям и гостям Кургана рекомендуется подготовиться к внезапным изменениям погоды. Важно иметь при себе теплую одежду и зонты. Также необходимо соблюдать осторожность на дорогах, поскольку дождь и снег могут привести к образованию гололеда.

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В Кургане ожидаются дожди и снегопады, которые испортят сухую и относительно теплую погоду под конец октября. Соответствующие данные размещена на метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода.  Начало осенних осадков На протяжении следующих двух недель, начиная с 21 октября, жителям Кургана предстоит период частых осадков. Погода будет непостоянной, прогнозируются как дождливые, так и снежные дни. Температура воздуха будет преимущественно плюсовой в дневные часы. Ночью столбики будут около 0 градусов. Календарь осадков Осадки начнутся с дождя уже 21 октября. В последующие дни — 22, 24, 26 октября и до 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем. Дни с преимущественными дождями запланированы на 23 и 25 октября. Это связано с приближением холодного фронта, который принесет снижение температур и осадки в виде снега. Подготовка к изменчивой погоде Жителям и гостям Кургана рекомендуется подготовиться к внезапным изменениям погоды. Важно иметь при себе теплую одежду и зонты. Также необходимо соблюдать осторожность на дорогах, поскольку дождь и снег могут привести к образованию гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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