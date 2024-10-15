Прогноз погоды на ближайшие две недели в Кургане: ожидаются дожди и снегопады

В Кургане ожидаются дожди и снегопады, которые испортят сухую и относительно теплую погоду под конец октября. Соответствующие данные размещена на метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода.
Начало осенних осадков
На протяжении следующих двух недель, начиная с 21 октября, жителям Кургана предстоит период частых осадков. Погода будет непостоянной, прогнозируются как дождливые, так и снежные дни. Температура воздуха будет преимущественно плюсовой в дневные часы. Ночью столбики будут около 0 градусов.
Календарь осадков
Осадки начнутся с дождя уже 21 октября. В последующие дни — 22, 24, 26 октября и до 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем. Дни с преимущественными дождями запланированы на 23 и 25 октября. Это связано с приближением холодного фронта, который принесет снижение температур и осадки в виде снега.
Подготовка к изменчивой погоде
Жителям и гостям Кургана рекомендуется подготовиться к внезапным изменениям погоды. Важно иметь при себе теплую одежду и зонты. Также необходимо соблюдать осторожность на дорогах, поскольку дождь и снег могут привести к образованию гололеда.
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