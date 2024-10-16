Казахстан передумал вступать в БРИКС в угоду ООН

16 октября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Власти Казахстана пожаловались на сложность вступления в БРИКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Казахстан в скором времени не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. «Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — передает слова Уали Tengrinews . Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали. Ранее политолог Андрей Чеботарев заявлял, что Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на саммите организации 22—24 октября в Казани. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал готовность страны участвовать в развитии БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казахстан в скором времени не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. «Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — передает слова Уали Tengrinews. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали. Ранее политолог Андрей Чеботарев заявлял, что Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на саммите организации 22—24 октября в Казани. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал готовность страны участвовать в развитии БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.