Казахстан передумал вступать в БРИКС в угоду ООН

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Власти Казахстана пожаловались на сложность вступления в БРИКС Фото:

Казахстан в скором времени не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — передает слова Уали Tengrinews. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали.

Ранее политолог Андрей Чеботарев заявлял, что Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на саммите организации 22—24 октября в Казани. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал готовность страны участвовать в развитии БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.

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Казахстан в скором времени не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. «Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — передает слова Уали Tengrinews. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали. Ранее политолог Андрей Чеботарев заявлял, что Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на саммите организации 22—24 октября в Казани. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал готовность страны участвовать в развитии БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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