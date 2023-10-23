Крупные сетевые компании хотят открывать свои объекты вдоль Пермского тракта, который станет частью федеральной трассы М-12 Фото: Илья Московец © URA.RU

Следом за реконструкцией дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, который станет частью скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, власти планируют заняться придорожной инфраструктурой. Сейчас объекты сервиса размещены на дороге неравномерно, многие из них находятся в плохом состоянии. На придорожные участки по перспективному направлению уже заглядываются крупные сетевые компании, рассказал URA.RU директор ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.

«На открытие участка (оно запланировано на осень 2024 года, — прим. URA.RU) могут приехать первые лица региона и страны, поэтому нужно привести инфраструктуру в порядок. Не хотелось бы, чтобы мы выглядели бледно на фоне других субъектов. Для этого надо развивать придорожный сервис. Создана рабочая группа, куда вошли члены областного правительства, представители муниципалитетов, бизнесмены, чиновники. Она должна будет генерировать предложения в части формирования стандартов оформления объектов сервиса, библиотеки данных по формированию участков, привлечение инвесторов, льготы для них. Вторая задача — понять, что делаем с объектами сервиса, которые уже существуют», — отметил Жуков.

Протяженность реконструированного участка Пермского тракта составит 167 километров. По нормативам, многофункциональные зоны должны располагаться каждые 50-70 километров. Таким образом, вдоль дороги необходимо разместить минимум три таких точки по обеим сторонам.

Сейчас на Пермском тракте порядка 50 объектов сервиса — это заправки, кафе, гостиницы. И лишь у единиц более менее хороший сервис и презентабельный вид. «Нам интереснее довести до логического завершения существующие объекты сервиса. Владельцы итак вложились, и нужно помочь им, приведя каких-то якорных резидентов. Инфраструктурой уже активно интересуются федеральные сети, но у нас в приоритете местные бизнесмены», — поделился Жуков.

По его словам, владельцы придорожной инфраструктуры пока не очень понимают, какие возможности откроются перед ними после того, как Пермский тракт станет частью федеральной трассы М-12, прозванной в народе путинским автобаном. Власти уверены, что трафик на дороге вырастет в несколько раз. Впрочем сами бизнесмены отмечают, что с радостью бы занялись обновлением своих объектов и улучшением сервиса, но все упирается в деньги. После реконструкции дороги Р-242 владельцам придорожных участков необходимо будет за собственные средства оборудовать переходно-скоростные полосы. При этом стоимость работ оценивается в десятки миллионов рублей.

Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». К осени 2023 года дорогу расширят до четырех полос, а также отремонтируют мосты и путепроводы.

Хороших гостиниц и кафе вдоль Пермского тракта не так уж много Фото: Илья Московец © URA.RU

Некоторые объекты сервиса выглядят совсем неприглядно Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти хотят сделать на свердловском участке «путинского автобана» хотя бы несколько хороших многофункциональных зон — с чистыми туалетами, безопасной едой, комфортными гостиницами Фото: Илья Московец © URA.RU

Для объектов придорожной инфраструктуры хотят разработать единый стандарт оформления Фото: Илья Московец © URA.RU

Газовая заправка — один из вариантов привлечения автомобилистов на объект. Газ становится все популярнее как топливо Фото: Илья Московец © URA.RU

Качественная еда в дороге — один из главных запросов автомобилистов Фото: Илья Московец © URA.RU