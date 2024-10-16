В Екатеринбурге еще десять школ закрыли на карантин из-за вспышки вируса

16 октября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

На дистанте находятся ученики 25 школ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге за последнюю неделю список школ, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии, пополнился десятью учреждениями. При этом учеников некоторых заведений уже вывели с дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «За последнюю неделю на карантин закрыли школы: №№ 52, 132, 85, 151, 130, 105, 161, 159, 106 и „Французскую гимназию №39“» — следует из сообщения. На данный момент в Екатеринбурге на дистанте находятся ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451. На прошлой неделе в городе насчитывалось 29 учреждений, закрытых на карантин. Ограничения коснулись школ в Орджоникидзевском, Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за последнюю неделю список школ, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии, пополнился десятью учреждениями. При этом учеников некоторых заведений уже вывели с дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «За последнюю неделю на карантин закрыли школы: №№ 52, 132, 85, 151, 130, 105, 161, 159, 106 и „Французскую гимназию №39“» — следует из сообщения. На данный момент в Екатеринбурге на дистанте находятся ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451. На прошлой неделе в городе насчитывалось 29 учреждений, закрытых на карантин. Ограничения коснулись школ в Орджоникидзевском, Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.