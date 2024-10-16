В Екатеринбурге еще десять школ закрыли на карантин из-за вспышки вируса

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
На дистанте находятся ученики 25 школ Фото:

В Екатеринбурге за последнюю неделю список школ, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии, пополнился десятью учреждениями. При этом учеников некоторых заведений уже вывели с дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«За последнюю неделю на карантин закрыли школы: №№ 52, 132, 85, 151, 130, 105, 161, 159, 106 и „Французскую гимназию №39“» — следует из сообщения. На данный момент в Екатеринбурге на дистанте находятся ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451.

На прошлой неделе в городе насчитывалось 29 учреждений, закрытых на карантин. Ограничения коснулись школ в Орджоникидзевском, Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.

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В Екатеринбурге за последнюю неделю список школ, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии, пополнился десятью учреждениями. При этом учеников некоторых заведений уже вывели с дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «За последнюю неделю на карантин закрыли школы: №№ 52, 132, 85, 151, 130, 105, 161, 159, 106 и „Французскую гимназию №39“» — следует из сообщения. На данный момент в Екатеринбурге на дистанте находятся ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451. На прошлой неделе в городе насчитывалось 29 учреждений, закрытых на карантин. Ограничения коснулись школ в Орджоникидзевском, Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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