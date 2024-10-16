Текслер показал столичным гостям рекультивированную свалку в Челябинске. Фото

16 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Гости из Москвы приехали в Челябинск на детский экофорум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) тепличный комплекс, который построен на месте рекультивированной свалки. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба областного правительства. «Городская свалка рядом с городом раньше постоянно горела, а сегодня это зеленый холм. Главное, что на этой территории сейчас чисто, в теплицах растут цветы для украшения города», — сообщил Текслер гостям. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале. Современный тепличный комплекс посетили гости ДЭФа из Москвы. В их числе, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Общая площадь теплицы — 720 квадратных метров. В ней можно вырастить более 25 тысяч растений. На максимальную мощность комплекс планирует выйти в феврале—марте 2025 года. В Челябинске 15—16 октября проходит второй детский экофорум. Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум в этом году вышел на более масштабный уровень. В Челябинскую область съехались школьники из 51 региона страны, в прошлом году были ребята из 16-ти регионов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников ДЭФ. В частности, будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник Андрей Микуленко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) тепличный комплекс, который построен на месте рекультивированной свалки. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба областного правительства. «Городская свалка рядом с городом раньше постоянно горела, а сегодня это зеленый холм. Главное, что на этой территории сейчас чисто, в теплицах растут цветы для украшения города», — сообщил Текслер гостям. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале. Современный тепличный комплекс посетили гости ДЭФа из Москвы. В их числе, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Общая площадь теплицы — 720 квадратных метров. В ней можно вырастить более 25 тысяч растений. На максимальную мощность комплекс планирует выйти в феврале—марте 2025 года. В Челябинске 15—16 октября проходит второй детский экофорум. Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум в этом году вышел на более масштабный уровень. В Челябинскую область съехались школьники из 51 региона страны, в прошлом году были ребята из 16-ти регионов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников ДЭФ. В частности, будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник Андрей Микуленко.