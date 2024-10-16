Текслер показал столичным гостям рекультивированную свалку в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский экологический форум. Челябинск, кобылкин дмитрий, текслер алексей, радионова светлана, ковалева татьяна
Гости из Москвы приехали в Челябинск на детский экофорум Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) тепличный комплекс, который построен на месте рекультивированной свалки. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба областного правительства.

«Городская свалка рядом с городом раньше постоянно горела, а сегодня это зеленый холм. Главное, что на этой территории сейчас чисто, в теплицах растут цветы для украшения города», — сообщил Текслер гостям. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале.

Современный тепличный комплекс посетили гости ДЭФа из Москвы. В их числе, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Общая площадь теплицы — 720 квадратных метров. В ней можно вырастить более 25 тысяч растений. На максимальную мощность комплекс планирует выйти в феврале—марте 2025 года.

В Челябинске 15—16 октября проходит второй детский экофорум. Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум в этом году вышел на более масштабный уровень. В Челябинскую область съехались школьники из 51 региона страны, в прошлом году были ребята из 16-ти регионов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников ДЭФ. В частности, будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник Андрей Микуленко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) тепличный комплекс, который построен на месте рекультивированной свалки. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба областного правительства. «Городская свалка рядом с городом раньше постоянно горела, а сегодня это зеленый холм. Главное, что на этой территории сейчас чисто, в теплицах растут цветы для украшения города», — сообщил Текслер гостям. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале. Современный тепличный комплекс посетили гости ДЭФа из Москвы. В их числе, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Общая площадь теплицы — 720 квадратных метров. В ней можно вырастить более 25 тысяч растений. На максимальную мощность комплекс планирует выйти в феврале—марте 2025 года. В Челябинске 15—16 октября проходит второй детский экофорум. Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум в этом году вышел на более масштабный уровень. В Челябинскую область съехались школьники из 51 региона страны, в прошлом году были ребята из 16-ти регионов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников ДЭФ. В частности, будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник Андрей Микуленко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...