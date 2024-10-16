Глава Росприроднадзора поддержала идею 14-летнего школьника из ЛНР

Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников ДЭФ в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Радионова поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии
Радионова поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который проходит в Челябинске. Будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник.

«Это отличная идея. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, которым исполнилось 18 лет», — рассказала Радионова на встрече с участниками ДЭФ.

Так она прокомментировала предложение 14-летнего Андрея Микуленко из Луганской народной республики (ЛНР). Мальчик предложил открыть в Москве летний лагерь премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Проект можно было бы реализовать с одним из ведущих вузов страны, предложил школьник. Радионова поддержала его идею.

ДЭФ, организованный министерство экологии Челябинской области и Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас», проводится в Челябинске во второй раз. В этом году он проходит в два этапа.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума. В этом году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень, подчеркнул Путин.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который проходит в Челябинске. Будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник. «Это отличная идея. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, которым исполнилось 18 лет», — рассказала Радионова на встрече с участниками ДЭФ. Так она прокомментировала предложение 14-летнего Андрея Микуленко из Луганской народной республики (ЛНР). Мальчик предложил открыть в Москве летний лагерь премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Проект можно было бы реализовать с одним из ведущих вузов страны, предложил школьник. Радионова поддержала его идею. ДЭФ, организованный министерство экологии Челябинской области и Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас», проводится в Челябинске во второй раз. В этом году он проходит в два этапа. Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума. В этом году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень, подчеркнул Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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