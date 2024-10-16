Глава Росприроднадзора поддержала идею 14-летнего школьника из ЛНР

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив участников Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который проходит в Челябинске. Будет рассмотрена возможность открытия в Москве летнего лагеря «Экология — дело каждого», идею создания которого Радионовой предложил школьник.
«Это отличная идея. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, которым исполнилось 18 лет», — рассказала Радионова на встрече с участниками ДЭФ.
Так она прокомментировала предложение 14-летнего Андрея Микуленко из Луганской народной республики (ЛНР). Мальчик предложил открыть в Москве летний лагерь премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Проект можно было бы реализовать с одним из ведущих вузов страны, предложил школьник. Радионова поддержала его идею.
ДЭФ, организованный министерство экологии Челябинской области и Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас», проводится в Челябинске во второй раз. В этом году он проходит в два этапа.
Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума. В этом году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень, подчеркнул Путин.
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