Губернатор Текслер наградил победителей экофорума в Челябинске. Фото

16 октября 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вручил призы бурятским, новосибирским и челябинским школьникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 октября наградил победителей номинации «Лучший проект по сохранению растений» детского экологического форума (ДЭФ). Команда челябинских школьников забрала бронзу, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Хочу сказать каждой команде: вы для нас все победители, потому что-то, что вы делаете, — это здорово, и мы гордимся вами! Хочу также поблагодарить экспертов, всех, кто помогал нам организовать форум!», — заявил глава региона. Первое место заняла команда из Бурятии, на втором — из Новосибирской области. Челябинские школьники вошли в тройку лидеров, представив видеолекториумы об уникальных растениях региона. В других номинациях призы вручили председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, замминистра экологии РФ Максим Корольков и директор национального экофонда «Компас» Татьяна Ковалева На форум, прошедший 15 и 16 октября в Челябинске, подали заявки команды со всей России, на защиту проектов прошли дети из 51 региона. Официальное открытие форума состоялось 16 октября, а за день до этого ребята представили свои работы комиссии из ученых и специалистов. В рамках пленарной сессии школьникам также ответили на вопросы. Там Кобылкин высказался о запасах нефти и газа. Председатель экокомитета считает, что россиянам не стоит бояться дефицита топлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 октября наградил победителей номинации «Лучший проект по сохранению растений» детского экологического форума (ДЭФ). Команда челябинских школьников забрала бронзу, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Хочу сказать каждой команде: вы для нас все победители, потому что-то, что вы делаете, — это здорово, и мы гордимся вами! Хочу также поблагодарить экспертов, всех, кто помогал нам организовать форум!», — заявил глава региона. Первое место заняла команда из Бурятии, на втором — из Новосибирской области. Челябинские школьники вошли в тройку лидеров, представив видеолекториумы об уникальных растениях региона. В других номинациях призы вручили председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, замминистра экологии РФ Максим Корольков и директор национального экофонда «Компас» Татьяна Ковалева На форум, прошедший 15 и 16 октября в Челябинске, подали заявки команды со всей России, на защиту проектов прошли дети из 51 региона. Официальное открытие форума состоялось 16 октября, а за день до этого ребята представили свои работы комиссии из ученых и специалистов. В рамках пленарной сессии школьникам также ответили на вопросы. Там Кобылкин высказался о запасах нефти и газа. Председатель экокомитета считает, что россиянам не стоит бояться дефицита топлива.