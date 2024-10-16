Губернатор Текслер наградил победителей экофорума в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер вручил призы бурятским, новосибирским и челябинским школьникам Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 октября наградил победителей номинации «Лучший проект по сохранению растений» детского экологического форума (ДЭФ). Команда челябинских школьников забрала бронзу, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Хочу сказать каждой команде: вы для нас все победители, потому что-то, что вы делаете, — это здорово, и мы гордимся вами! Хочу также поблагодарить экспертов, всех, кто помогал нам организовать форум!», — заявил глава региона.

Первое место заняла команда из Бурятии, на втором — из Новосибирской области. Челябинские школьники вошли в тройку лидеров, представив видеолекториумы об уникальных растениях региона. В других номинациях призы вручили председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, замминистра экологии РФ Максим Корольков и директор национального экофонда «Компас» Татьяна Ковалева

На форум, прошедший 15 и 16 октября в Челябинске, подали заявки команды со всей России, на защиту проектов прошли дети из 51 региона. Официальное открытие форума состоялось 16 октября, а за день до этого ребята представили свои работы комиссии из ученых и специалистов.

В рамках пленарной сессии школьникам также ответили на вопросы. Там Кобылкин высказался о запасах нефти и газа. Председатель экокомитета считает, что россиянам не стоит бояться дефицита топлива.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 октября наградил победителей номинации «Лучший проект по сохранению растений» детского экологического форума (ДЭФ). Команда челябинских школьников забрала бронзу, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Хочу сказать каждой команде: вы для нас все победители, потому что-то, что вы делаете, — это здорово, и мы гордимся вами! Хочу также поблагодарить экспертов, всех, кто помогал нам организовать форум!», — заявил глава региона. Первое место заняла команда из Бурятии, на втором — из Новосибирской области. Челябинские школьники вошли в тройку лидеров, представив видеолекториумы об уникальных растениях региона. В других номинациях призы вручили председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, замминистра экологии РФ Максим Корольков и директор национального экофонда «Компас» Татьяна Ковалева На форум, прошедший 15 и 16 октября в Челябинске, подали заявки команды со всей России, на защиту проектов прошли дети из 51 региона. Официальное открытие форума состоялось 16 октября, а за день до этого ребята представили свои работы комиссии из ученых и специалистов. В рамках пленарной сессии школьникам также ответили на вопросы. Там Кобылкин высказался о запасах нефти и газа. Председатель экокомитета считает, что россиянам не стоит бояться дефицита топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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