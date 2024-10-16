В ГД предложили разрешить досрочный выход на пенсию для одной категории россиян

Многодетные отцы, которые в одиночку воспитывают своих детей, должны иметь право досрочно выходить на пенсию. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«В России более миллиона детей воспитывают одинокие отцы. Справедливо предоставить им право досрочного назначения страховой пенсии», — заявил Слуцкий. Документ законопроекта появился в распоряжении URA.RU. В своем заявлении он также раскритиковал западную пропаганду движения чайлдфри, которое предполагает осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей. По его словам, государственная поддержка должна быть одинаковой как для матерей, так и для отцов. Слуцкий добавил, что поддержка отцов, в том числе, важна для улучшения демографической ситуации в стране.
Инициатива о досрочной пенсии многодетным отцам-одиночкам была внесена в Госдуму в преддверии Дня отца, отмечать который, по словам Слуцкого, предложил бывший председатель партии Владимир Жириновский, выступавший за то, чтобы придать роли отца более высокое значение. Он подчеркивал, что время, проведенное с отцом, укрепляет семью.
Ранее Слуцкий анонсировал законопроект о передаче родителям пенсионных баллов детей. По его словам, законопроект предусмотрен в качестве дополнительной меры поддержки людей, которые выходят на пенсию. Так, пожилые родители, которые не накопили достаточное количество баллов, смогут с помощью пенсионных баллов своих детей быстрее выйти на пенсию или увеличить ее размер.
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