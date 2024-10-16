В Минсельхозе ответили на инициативу сдержать цены на сливочное масло

Министр Лут: Минсельхоз не будет регулировать цены на масло

16 октября 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Стоимость одного килограмма сливочного масла в России превысила 1040 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Это заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов. «Вводить государственное регулирование (на сливочное масло — прим. URA.RU) не будем. Это объясняется тем, что существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией», — цитирует слова Лут ТАСС. Сегодня розничная стоимость сливочного масла составляют 1040,7 рубля за один килограмм. Это на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года. Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову. Он предложил установить предельную розничную цену на сливочное масло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Это заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов. «Вводить государственное регулирование (на сливочное масло — прим. URA.RU) не будем. Это объясняется тем, что существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией», — цитирует слова Лут ТАСС. Сегодня розничная стоимость сливочного масла составляют 1040,7 рубля за один килограмм. Это на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года. Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову. Он предложил установить предельную розничную цену на сливочное масло.