В Минсельхозе ответили на инициативу сдержать цены на сливочное масло

Министр Лут: Минсельхоз не будет регулировать цены на масло
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, масло, масло сливочное, сливочное масло
Стоимость одного килограмма сливочного масла в России превысила 1040 рублей Фото:

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Это заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов.

«Вводить государственное регулирование (на сливочное масло — прим. URA.RU) не будем. Это объясняется тем, что существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией», — цитирует слова Лут ТАСС.

Сегодня розничная стоимость сливочного масла составляют 1040,7 рубля за один килограмм. Это на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову. Он предложил установить предельную розничную цену на сливочное масло.

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Это заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов. «Вводить государственное регулирование (на сливочное масло — прим. URA.RU) не будем. Это объясняется тем, что существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией», — цитирует слова Лут ТАСС. Сегодня розничная стоимость сливочного масла составляют 1040,7 рубля за один килограмм. Это на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года. Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову. Он предложил установить предельную розничную цену на сливочное масло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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