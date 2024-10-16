В Минсельхозе ответили на инициативу сдержать цены на сливочное масло

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Это заявление было сделано на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов.
«Вводить государственное регулирование (на сливочное масло — прим. URA.RU) не будем. Это объясняется тем, что существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией», — цитирует слова Лут ТАСС.
Сегодня розничная стоимость сливочного масла составляют 1040,7 рубля за один килограмм. Это на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года.
Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову. Он предложил установить предельную розничную цену на сливочное масло.
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