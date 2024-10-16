Екатеринбуржец, сознавшийся в многолетнем насилии над дочкой, отказался от показаний

Екатеринбуржец, несколько лет насиловавший дочь, отказался от показаний

17 октября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

В уголовном деле десять эпизодов сексуального насилия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец Станислав Е., попавший в СИЗО из-за обвинений в изнасиловании дочери (эпизоды происходили с 2019 года) и признавший свою вину, внезапно отказался от показаний. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «На первом суде, где ему избрали меру пресечения, он во всем признался. Признательные показания он давал и на допросах. Но недавно резко отказался от них», — сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело в отношении Станислава скоро уйдет в суд. Мужчине вменяют десять эпизодов. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались. В начале года Станислав был объявлен в розыск. Поводом стали слова дочери. Она заявила, что отец якобы насилует ее на протяжении нескольких лет. Силовики задержали Станислава спустя несколько недель. Мужчина проходил психиатрическую экспертизу. Предварительно, он признан вменяемым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Станислав Е., попавший в СИЗО из-за обвинений в изнасиловании дочери (эпизоды происходили с 2019 года) и признавший свою вину, внезапно отказался от показаний. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «На первом суде, где ему избрали меру пресечения, он во всем признался. Признательные показания он давал и на допросах. Но недавно резко отказался от них», — сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело в отношении Станислава скоро уйдет в суд. Мужчине вменяют десять эпизодов. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались. В начале года Станислав был объявлен в розыск. Поводом стали слова дочери. Она заявила, что отец якобы насилует ее на протяжении нескольких лет. Силовики задержали Станислава спустя несколько недель. Мужчина проходил психиатрическую экспертизу. Предварительно, он признан вменяемым.