16 октября 2024

Силовики блокируют выезд на СВО свердловским милиционерам, обвиненным в убийствах

Свердловских милиционеров, обвиненных в массовых убийствах, не отпускают на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Уголовное преследование милиционеров началось в 2024 году Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Бывшие милиционеры из Екатеринбурга, арестованные по обвинению в массовых убийствах, не могут подписать контракт и стать участниками спецоперации на Украине, чтобы избавиться от уголовного преследования. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, речь идет о бывших сотрудниках Кировского РУВД Владимире Семенюке, Владиславе Соболе и Константине Котике. «При этом они содержатся в разных СИЗО. Один из них в Нижнем Тагиле, остальные в екатеринбургском СИЗО-1», — добавил собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.

Второй источник, знакомый с делом, предполагает, что у обвиненных не получается осуществить задуманное из-за резонанса в СМИ. О том, что трое бывших силовиков хотят уехать на фронт, URA.RU сообщило 28 августа.

Как считают следователи, банда состояла из шести человек. Единственным гражданским в ней был Олег Анучин, которого называют водителем. Также к группировке приписывают — Олега Гирфанова (единственный, кого не арестовали) и Антона Боровика, который меньше всех служил в правоохранительных органах (всего два года). Эти трое свою вину отрицают.

Жертвами ОПГ могли стать 12 человек. Все преступления, по данным агентства, были совершены ради денег или захвата рынка наркотрафика. В 2006 году Соболь и его подчиненные получили тюремные сроки за торговлю героином. Подробнее о новом уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Бывшие милиционеры из Екатеринбурга, арестованные по обвинению в массовых убийствах, не могут подписать контракт и стать участниками спецоперации на Украине, чтобы избавиться от уголовного преследования. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. По его словам, речь идет о бывших сотрудниках Кировского РУВД Владимире Семенюке, Владиславе Соболе и Константине Котике. «При этом они содержатся в разных СИЗО. Один из них в Нижнем Тагиле, остальные в екатеринбургском СИЗО-1», — добавил собеседник агентства. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Второй источник, знакомый с делом, предполагает, что у обвиненных не получается осуществить задуманное из-за резонанса в СМИ. О том, что трое бывших силовиков хотят уехать на фронт, URA.RU сообщило 28 августа. Как считают следователи, банда состояла из шести человек. Единственным гражданским в ней был Олег Анучин, которого называют водителем. Также к группировке приписывают — Олега Гирфанова (единственный, кого не арестовали) и Антона Боровика, который меньше всех служил в правоохранительных органах (всего два года). Эти трое свою вину отрицают. Жертвами ОПГ могли стать 12 человек. Все преступления, по данным агентства, были совершены ради денег или захвата рынка наркотрафика. В 2006 году Соболь и его подчиненные получили тюремные сроки за торговлю героином. Подробнее о новом уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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