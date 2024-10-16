В России дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок на цены

Минсельхоз РФ не собирается регулировать цены на сливочное масло

17 октября 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Сливочное масло дорожает из-за роста себестоимости производства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России начали дорожать товары первой необходимости. С 8 по 14 октября подскочили цены на куриные яйца, сливочное масло, вермишель, творог и другие. Производители сталкиваются с дефицитом молока, от чего цены на рынке молочной продукции продолжают расти, а в Минсельхозе заявили, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Какие товары подорожали и почему — в материале URA.RU. Какие товары подорожали В Росстате сообщили, что за период с 8 по 14 октября 2024 года поднялись цены на молочную продукцию: сливочное масло (+1,4%), творог (+1,0%), молоко пастеризованное (+0,8%), сметану (+0,9%), сыры (+0,7%). Также увеличилась стоимость макарон, мясных консервов, пшеничного и ржаного хлеба, куриных яиц и вермишели, подсолнечного масла, риса, колбас, сосисок, говядины, свинины и других продуктов. Цены изменились и на картофель, бананы (+1,3%), огурцы и лук репчатый (+0,2%). При этом снизилась стоимость моркови (-1,9%), яблок (-1,4%), белокочанной капусты (-1,0%), свеклы (-1,2%), баранины (-0,1%) и курицы (-0,2%). Почему масло резко подорожало Цены на масло растут из-за наценки торговых сетей и роста себестоимости производства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличение цен на сливочное масло в России связано с ростом себестоимости производства, в том числе роста цен на закупку сырья, упаковку и логистику. Стоимость возрастает и из-за значительной наценки со стороны торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%. На цены также влияют дефицит кадров, рост ключевой ставки и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что необходимо снижение наценок со стороны магазинов для минимизации роста цен. Он подчеркнул, что производители уже частично перекладывают рост себестоимости на отпускные цены, стараясь сдерживать их увеличение за счет собственной рентабельности. В Госдуме обратили внимание на жалобы россиян Рост цен на сливочное масло в России заметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который отправил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В документе представитель нижней палаты парламента попросил рассмотреть возможность введения пороговых значений на розничную стоимость молочного изделия. Позиция Минсельхоза по госрегулированию цен Оксана Лут заявила, что необходимо увеличить объемы производства молока Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что применять меры госрегулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется. Она отметила, что вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью. В Минсельхозе сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран для насыщения внутреннего рынка и стабилизации ценовой ситуации. Госрегулирование цен может иметь обратный эффект Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил «Известиям», что законодательное ограничение торговой наценки — это избыточная и неэффективная мера, нарушающая рыночные механизмы ценообразования. По его словам, она может лишить торговые сети сбалансировать увеличение цен путем наценки на другие товары, что в итоге приведет к подорожанию всего ассортимента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начали дорожать товары первой необходимости. С 8 по 14 октября подскочили цены на куриные яйца, сливочное масло, вермишель, творог и другие. Производители сталкиваются с дефицитом молока, от чего цены на рынке молочной продукции продолжают расти, а в Минсельхозе заявили, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло. Какие товары подорожали и почему — в материале URA.RU. В Росстате сообщили, что за период с 8 по 14 октября 2024 года поднялись цены на молочную продукцию: сливочное масло (+1,4%), творог (+1,0%), молоко пастеризованное (+0,8%), сметану (+0,9%), сыры (+0,7%). Также увеличилась стоимость макарон, мясных консервов, пшеничного и ржаного хлеба, куриных яиц и вермишели, подсолнечного масла, риса, колбас, сосисок, говядины, свинины и других продуктов. Цены изменились и на картофель, бананы (+1,3%), огурцы и лук репчатый (+0,2%). При этом снизилась стоимость моркови (-1,9%), яблок (-1,4%), белокочанной капусты (-1,0%), свеклы (-1,2%), баранины (-0,1%) и курицы (-0,2%). Увеличение цен на сливочное масло в России связано с ростом себестоимости производства, в том числе роста цен на закупку сырья, упаковку и логистику. Стоимость возрастает и из-за значительной наценки со стороны торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%. На цены также влияют дефицит кадров, рост ключевой ставки и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что необходимо снижение наценок со стороны магазинов для минимизации роста цен. Он подчеркнул, что производители уже частично перекладывают рост себестоимости на отпускные цены, стараясь сдерживать их увеличение за счет собственной рентабельности. Рост цен на сливочное масло в России заметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который отправил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В документе представитель нижней палаты парламента попросил рассмотреть возможность введения пороговых значений на розничную стоимость молочного изделия. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что применять меры госрегулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется. Она отметила, что вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью. В Минсельхозе сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран для насыщения внутреннего рынка и стабилизации ценовой ситуации. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил «Известиям», что законодательное ограничение торговой наценки — это избыточная и неэффективная мера, нарушающая рыночные механизмы ценообразования. По его словам, она может лишить торговые сети сбалансировать увеличение цен путем наценки на другие товары, что в итоге приведет к подорожанию всего ассортимента.