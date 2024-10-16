В России зафиксирован скачок цен на яйца

Потребительские цены на яйца на российских прилавках за прошедшую неделю показали рост на 0,3%. Об этом сообщил Росстат в своей последнем отчете по итогам мониторинга с 8 по 14 октября.
«За период с 8 по 14 октября 2024 года [продовольственные] цены изменились: на масло сливочное +1,4%... яйца куриные и вермишель +0,3%», — отметил Росстат. Также подорожали творог (+1,0%), сметана (0,9%) и молоко (+0,8%).
При этом цены понизились на морковь (-1,9%), яблоки (-1,4%) и помидоры (-0,6%). В ведомстве отметили, что подешевели также свекла столовая и капуста белокачанная.
Подорожание сливочного масла стало объектом внимания вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Ранее он подал обращение главе Минсельхоза Максиму Решетникову и попросил ввести госрегулирование цен на данный продукт. В ведомстве ответили на инициативу, подчеркнув, что вводить порог максимально допустимой цены не нужно, поскольку существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией.
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