В России зафиксирован скачок цен на яйца

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Росстат посчитал, что яйца подорожали на 0,3%
Росстат посчитал, что яйца подорожали на 0,3% Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Потребительские цены на яйца на российских прилавках за прошедшую неделю показали рост на 0,3%. Об этом сообщил Росстат в своей последнем отчете по итогам мониторинга с 8 по 14 октября.

«За период с 8 по 14 октября 2024 года [продовольственные] цены изменились: на масло сливочное +1,4%... яйца куриные и вермишель +0,3%», — отметил Росстат. Также подорожали творог (+1,0%), сметана (0,9%) и молоко (+0,8%).

При этом цены понизились на морковь (-1,9%), яблоки (-1,4%) и помидоры (-0,6%). В ведомстве отметили, что подешевели также свекла столовая и капуста белокачанная.

Подорожание сливочного масла стало объектом внимания вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Ранее он подал обращение главе Минсельхоза Максиму Решетникову и попросил ввести госрегулирование цен на данный продукт. В ведомстве ответили на инициативу, подчеркнув, что вводить порог максимально допустимой цены не нужно, поскольку существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией.

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Потребительские цены на яйца на российских прилавках за прошедшую неделю показали рост на 0,3%. Об этом сообщил Росстат в своей последнем отчете по итогам мониторинга с 8 по 14 октября. «За период с 8 по 14 октября 2024 года [продовольственные] цены изменились: на масло сливочное +1,4%... яйца куриные и вермишель +0,3%», — отметил Росстат. Также подорожали творог (+1,0%), сметана (0,9%) и молоко (+0,8%). При этом цены понизились на морковь (-1,9%), яблоки (-1,4%) и помидоры (-0,6%). В ведомстве отметили, что подешевели также свекла столовая и капуста белокачанная. Подорожание сливочного масла стало объектом внимания вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Ранее он подал обращение главе Минсельхоза Максиму Решетникову и попросил ввести госрегулирование цен на данный продукт. В ведомстве ответили на инициативу, подчеркнув, что вводить порог максимально допустимой цены не нужно, поскольку существуют определенные особенности, связанные с молочной продукцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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