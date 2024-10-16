Россиянам объяснили резкий рост цен на сливочное масло

«Руспродсоюз»: рост цен на сливочное масло обусловлен наценкой в 70%

16 октября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Резкому повышению цен на сливочное масло способствует наценка в 70% от торговых площадок, рассказал Дмитрий Леонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Увеличение розничных цен на сливочное масло в России связано с ростом себестоимости производства, включая закупку сырья, логистику и упаковку. Оно также обусловлено значительной наценкой со стороны торговых сетей. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. <…> На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», — отметил Леонов в разговоре с ТАСС. Дмитрий Леонов указал на необходимость снижения наценок со стороны торговых сетей для минимизации роста цен на полках магазинов. Он подчеркнул, что производители уже частично перекладывают рост себестоимости на отпускные цены, стараясь сдерживать их увеличение за счет собственной рентабельности. В настоящий момент средние розничные цены на сливочное масло в России значительно выросли, достигнув отметки в 1040,7 рублей за килограмм. Это на 20,4% выше по сравнению с январем текущего года. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть введение пороговых значений на розничные цены сливочного масла. По его словам, такие меры могут предотвратить дальнейшее удорожание и сделать продукт доступнее для российских потребителей. В конце августа сообщалось о снижении стоимости свеклы, моркови и картофеля, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение розничных цен на сливочное масло в России связано с ростом себестоимости производства, включая закупку сырья, логистику и упаковку. Оно также обусловлено значительной наценкой со стороны торговых сетей. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. <…> На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», — отметил Леонов в разговоре с ТАСС. Дмитрий Леонов указал на необходимость снижения наценок со стороны торговых сетей для минимизации роста цен на полках магазинов. Он подчеркнул, что производители уже частично перекладывают рост себестоимости на отпускные цены, стараясь сдерживать их увеличение за счет собственной рентабельности. В настоящий момент средние розничные цены на сливочное масло в России значительно выросли, достигнув отметки в 1040,7 рублей за килограмм. Это на 20,4% выше по сравнению с январем текущего года. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть введение пороговых значений на розничные цены сливочного масла. По его словам, такие меры могут предотвратить дальнейшее удорожание и сделать продукт доступнее для российских потребителей. В конце августа сообщалось о снижении стоимости свеклы, моркови и картофеля, передает «Национальная служба новостей».