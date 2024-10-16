Япония удвоила поставки автомобилей в Россию

Экспорт автомобилей и деталей к ним из Японии в Россию в сентябре показал рост год к году. Об этом говорится в статистике, опубликованной министерством финансов тихоокеанского государства.
Исходя из данных, распространенных ведомством, экспорт автомобилей увеличился на 132,2%, деталей к ним — на 21,3%. Пластмассы было поставлено на 829% больше, а генераторов — на 11,3%. Данные опубликованы на сайте Минфина Японии.
В октябре прошлого года было зафиксировано резкое повышение спроса на малогабаритные автомобили из Японии. Тогда импорт возрос до 10,5 тысяч автомобилей, что привело к большей пропускной способности на таможне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.