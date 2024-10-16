16 октября 2024

Япония удвоила поставки автомобилей в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт машин из Японии в Россию увеличился на 132,2%, сообщил Минфин
Экспорт машин из Японии в Россию увеличился на 132,2%, сообщил Минфин Фото:

Экспорт автомобилей и деталей к ним из Японии в Россию в сентябре показал рост год к году. Об этом говорится в статистике, опубликованной министерством финансов тихоокеанского государства.

Исходя из данных, распространенных ведомством, экспорт автомобилей увеличился на 132,2%, деталей к ним — на 21,3%. Пластмассы было поставлено на 829% больше, а генераторов — на 11,3%. Данные опубликованы на сайте Минфина Японии.

В октябре прошлого года было зафиксировано резкое повышение спроса на малогабаритные автомобили из Японии. Тогда импорт возрос до 10,5 тысяч автомобилей, что привело к большей пропускной способности на таможне.

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Экспорт автомобилей и деталей к ним из Японии в Россию в сентябре показал рост год к году. Об этом говорится в статистике, опубликованной министерством финансов тихоокеанского государства. Исходя из данных, распространенных ведомством, экспорт автомобилей увеличился на 132,2%, деталей к ним — на 21,3%. Пластмассы было поставлено на 829% больше, а генераторов — на 11,3%. Данные опубликованы на сайте Минфина Японии. В октябре прошлого года было зафиксировано резкое повышение спроса на малогабаритные автомобили из Японии. Тогда импорт возрос до 10,5 тысяч автомобилей, что привело к большей пропускной способности на таможне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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