В России резко вырос импорт машин из Японии

14 ноября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

С начала года в Россию завезено 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России с октября резко вырос спрос на малогаборитные автомобили из Японии. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление. «С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления. С начала года в Россию завезено уже 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца. До ввода запрета на ввоз автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра популярностью у россиян пользовались большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны.Сейчас спросом пользуются компактные модели вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto. Федеральная таможенная служба сообщала, что в связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Однако, можно получить льготу по утильсбору, об этом URA.RU рассказвыало в своем материале ранее.

В России с октября резко вырос спрос на малогаборитные автомобили из Японии. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление. «С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления. С начала года в Россию завезено уже 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца. До ввода запрета на ввоз автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра популярностью у россиян пользовались большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны.Сейчас спросом пользуются компактные модели вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto. Федеральная таможенная служба сообщала, что в связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Однако, можно получить льготу по утильсбору, об этом URA.RU рассказвыало в своем материале ранее.