13 ноября 2023

В России резко вырос импорт машин из Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
С начала года в Россию завезено 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца Фото:

В России с октября резко вырос спрос на малогаборитные автомобили из Японии. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.

«С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления. С начала года в Россию завезено уже 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца.

До ввода запрета на ввоз автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра популярностью у россиян пользовались большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны.Сейчас спросом пользуются компактные модели вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto.

Федеральная таможенная служба сообщала, что в связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Однако, можно получить льготу по утильсбору, об этом URA.RU рассказвыало в своем материале ранее.

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В России с октября резко вырос спрос на малогаборитные автомобили из Японии. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление. «С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления. С начала года в Россию завезено уже 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца. До ввода запрета на ввоз автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра популярностью у россиян пользовались большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны.Сейчас спросом пользуются компактные модели вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto. Федеральная таможенная служба сообщала, что в связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Однако, можно получить льготу по утильсбору, об этом URA.RU рассказвыало в своем материале ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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