Генсек НАТО Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина станет членом альянса в будущем, возможно, заняв 33-ю или 34-ю позицию среди участников. Об этом он заявил во время встречи министров обороны в Брюсселе.
«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — сказал Марк Рютте, его слова приводит «РБК-Украина».
Он также упомянул, что в настоящее время союзники Украины «прокладывают мост» к ее членству в НАТО, указывая на активную подготовку и стратегическое планирование этого процесса. Однако окончательное решение о времени вступления пока не принято.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО сразу после завершения боевых действий. По его словам, для этого требуется согласованное решение всех членов альянса. Тем не менее, некоторые страны НАТО остаются против интеграции Украины в альянс даже после окончания конфликта. Также в СМИ появилась информация, что Украину смогут принять в альянс только после четкого распределения границ страны, передает «Московский комсомолец».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.