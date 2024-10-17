Генсек НАТО Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом альянса

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Рютте заявил, что партнеры Украины "прокладывают мост" к членству страны в НАТО
Рютте заявил, что партнеры Украины "прокладывают мост" к членству страны в НАТО Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина станет членом альянса в будущем, возможно, заняв 33-ю или 34-ю позицию среди участников. Об этом он заявил во время встречи министров обороны в Брюсселе.

«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — сказал Марк Рютте, его слова приводит «РБК-Украина».

Он также упомянул, что в настоящее время союзники Украины «прокладывают мост» к ее членству в НАТО, указывая на активную подготовку и стратегическое планирование этого процесса. Однако окончательное решение о времени вступления пока не принято.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО сразу после завершения боевых действий. По его словам, для этого требуется согласованное решение всех членов альянса. Тем не менее, некоторые страны НАТО остаются против интеграции Украины в альянс даже после окончания конфликта. Также в СМИ появилась информация, что Украину смогут принять в альянс только после четкого распределения границ страны, передает «Московский комсомолец».

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина станет членом альянса в будущем, возможно, заняв 33-ю или 34-ю позицию среди участников. Об этом он заявил во время встречи министров обороны в Брюсселе. «На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — сказал Марк Рютте, его слова приводит «РБК-Украина». Он также упомянул, что в настоящее время союзники Украины «прокладывают мост» к ее членству в НАТО, указывая на активную подготовку и стратегическое планирование этого процесса. Однако окончательное решение о времени вступления пока не принято. Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО сразу после завершения боевых действий. По его словам, для этого требуется согласованное решение всех членов альянса. Тем не менее, некоторые страны НАТО остаются против интеграции Украины в альянс даже после окончания конфликта. Также в СМИ появилась информация, что Украину смогут принять в альянс только после четкого распределения границ страны, передает «Московский комсомолец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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