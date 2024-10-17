«Очень принципиальный»: родня волнуется за нового полпреда Жогу

Родственник сравнил полпреда Жогу с генералом Лебедем и артистом Евдокимовым

17 октября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Артем Жога стал полпредом УрФО в начале октября Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новость о назначении Артема Жоги на должность полпреда президента в УрФО вызвала у его родных смешанные чувства. С одной стороны — радость и гордость, с другой — опасение за близкого человека, который известен своей честностью и принципиальностью. Об этом URA.RU рассказал родственник чиновника, который живет в другом регионе и носит такую же фамилию. «В свое время Артем говорил: „Меня скорее на гражданке убьют, чем на передовой“. Я очень переживаю за него. Он же государево око по сути. В его подчинении шесть губернаторов, он должен следить за всем, чтобы не было взяток, панибратства, чтобы все заводы, службы работали без проволочек. Он в Донбассе вскрыл массу всего, ему очень не нравилась коррупция, она ведь везде сильная. Как он будет?» — волнуется мужчина. Встреча Герой РФ Владимир Жога telegram-канал «ЖОГА» . Фото: С Артемом Жогой родственник чаще всего общался в мессенджерах и соцсетях. Видел же он его всего один раз, много лет назад, когда был с семьей в Славянске (город под Донецком — URA.RU). Тогда уже появился на свет сын Артема Жоги — Володя, и больше всего собеседник агентства запомнил именно его: бойкого и озорного мальчика. С Владимиром он продолжал общаться и позже, например, они переписывались, когда тот, раненый, лежал в госпитале. «По-мальчишески веселый был пацан, поразительной отваги и неудержимости. Сам Артем в интервью говорил, что брал пример с сына», — сказал мужчина. Род Жизнь Артема Жоги навсегда связана с Донбассом telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Родственник полпреда рассказал, что корни их рода идут с Украины. Кто-то из многочисленной родни остался там, кто-то в разное время перебрался в Россию, а кто-то и вовсе живет за рубежом. «Говорят, Жоги графского рода и когда-то на Украине у них было свое родовое поместье. Во время революции их якобы раскулачили, они уехали за границу, а потом вернулись», — рассказала уже другая собеседница агентства. Она не является кровной родственницей полпреда, но замужем за его дальним родственником и носит такую же фамилию. Они никогда не виделись с Артемом Жогой, но знают, что они — родня. Однажды они даже обратились к нему за помощью: брат женщины, военнослужащий, ушел на СВО и перестал выходить на связь. Супруги написали Жоге, представились и попросили помочь с информацией. Но помощь не потребовалась: солдат вскоре нашелся, он лежал в госпитале. Принципиальность Артем Жога до полпредства был спикером парламента ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Артем очень принципиальный. Он необычный, не похож на других чиновников, которые были до него. Я сразу вспоминаю других таких, принципиальных… Генерал Лебедь, Михаил Евдокимов (Александр Лебедь — военачальник, губернатор Красноярского края, погиб при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе в 2002 году. Евдокимов — артист, губернатор Алтайского края. В 2005-м погиб в ДТП — URA.RU)… Очень переживаю за Артема. Но хорошо, что наш президент заинтересован в таких людях. Он многих героев России поставил на ключевые посты, это хорошо», — продолжил свою мысль первый собеседник. Своим родством с донецким героем-полпредом он не кичится. Во время расспросов старается уходить от ответов: «Я мало что знаю. Раньше хоть телефон Артема был, а сейчас и он потерян: скорее всего, номер изменился. Он говорил родне: „Война закончится, встретимся все“. Пусть так и будет». В то же время в окружении полпреда URA.RU не подтвердили, что у него есть родственники, о которых говорится в этом материале. Артем Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он приехал 4-го. До назначения на новую должность год возглавлял Народный совет ДНР. Еще ранее он командовал разведбатальоном «Спарта» — после гибели его сына Владимира, Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя Донецкой Народной Республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новость о назначении Артема Жоги на должность полпреда президента в УрФО вызвала у его родных смешанные чувства. С одной стороны — радость и гордость, с другой — опасение за близкого человека, который известен своей честностью и принципиальностью. Об этом URA.RU рассказал родственник чиновника, который живет в другом регионе и носит такую же фамилию. «В свое время Артем говорил: „Меня скорее на гражданке убьют, чем на передовой“. Я очень переживаю за него. Он же государево око по сути. В его подчинении шесть губернаторов, он должен следить за всем, чтобы не было взяток, панибратства, чтобы все заводы, службы работали без проволочек. Он в Донбассе вскрыл массу всего, ему очень не нравилась коррупция, она ведь везде сильная. Как он будет?» — волнуется мужчина. С Артемом Жогой родственник чаще всего общался в мессенджерах и соцсетях. Видел же он его всего один раз, много лет назад, когда был с семьей в Славянске (город под Донецком — URA.RU). Тогда уже появился на свет сын Артема Жоги — Володя, и больше всего собеседник агентства запомнил именно его: бойкого и озорного мальчика. С Владимиром он продолжал общаться и позже, например, они переписывались, когда тот, раненый, лежал в госпитале. «По-мальчишески веселый был пацан, поразительной отваги и неудержимости. Сам Артем в интервью говорил, что брал пример с сына», — сказал мужчина. Родственник полпреда рассказал, что корни их рода идут с Украины. Кто-то из многочисленной родни остался там, кто-то в разное время перебрался в Россию, а кто-то и вовсе живет за рубежом. «Говорят, Жоги графского рода и когда-то на Украине у них было свое родовое поместье. Во время революции их якобы раскулачили, они уехали за границу, а потом вернулись», — рассказала уже другая собеседница агентства. Она не является кровной родственницей полпреда, но замужем за его дальним родственником и носит такую же фамилию. Они никогда не виделись с Артемом Жогой, но знают, что они — родня. Однажды они даже обратились к нему за помощью: брат женщины, военнослужащий, ушел на СВО и перестал выходить на связь. Супруги написали Жоге, представились и попросили помочь с информацией. Но помощь не потребовалась: солдат вскоре нашелся, он лежал в госпитале. «Артем очень принципиальный. Он необычный, не похож на других чиновников, которые были до него. Я сразу вспоминаю других таких, принципиальных… Генерал Лебедь, Михаил Евдокимов (Александр Лебедь — военачальник, губернатор Красноярского края, погиб при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе в 2002 году. Евдокимов — артист, губернатор Алтайского края. В 2005-м погиб в ДТП — URA.RU)… Очень переживаю за Артема. Но хорошо, что наш президент заинтересован в таких людях. Он многих героев России поставил на ключевые посты, это хорошо», — продолжил свою мысль первый собеседник. Своим родством с донецким героем-полпредом он не кичится. Во время расспросов старается уходить от ответов: «Я мало что знаю. Раньше хоть телефон Артема был, а сейчас и он потерян: скорее всего, номер изменился. Он говорил родне: „Война закончится, встретимся все“. Пусть так и будет». В то же время в окружении полпреда URA.RU не подтвердили, что у него есть родственники, о которых говорится в этом материале. Артем Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он приехал 4-го. До назначения на новую должность год возглавлял Народный совет ДНР. Еще ранее он командовал разведбатальоном «Спарта» — после гибели его сына Владимира, Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя Донецкой Народной Республики.