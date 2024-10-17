Набиуллина ответила, будут ли повышать ключевую ставку в октябре

Набиуллина: решение о ключевой ставке еще не принято
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Центробанк еще не определился с решением по ключевой ставке, заявила Набиуллина Фото:

Решение о повышении ключевой ставки 25 октября не определено. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». Она добавила, что Центробанком будут учтены новые данные.

ЦБ может повысить ключевую ставку на заседании 25 октября. Об этом заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что сентябрьская инфляция подтверждает необходимость строгой монетарной политики.

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Решение о повышении ключевой ставки 25 октября не определено. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». Она добавила, что Центробанком будут учтены новые данные. ЦБ может повысить ключевую ставку на заседании 25 октября. Об этом заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что сентябрьская инфляция подтверждает необходимость строгой монетарной политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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