Экономика Набиуллина ответила, будут ли повышать ключевую ставку в октябре Набиуллина: решение о ключевой ставке еще не принято 17 октября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Центробанк еще не определился с решением по ключевой ставке, заявила Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU Решение о повышении ключевой ставки 25 октября не определено. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». Она добавила, что Центробанком будут учтены новые данные. ЦБ может повысить ключевую ставку на заседании 25 октября. Об этом заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что сентябрьская инфляция подтверждает необходимость строгой монетарной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Решение о повышении ключевой ставки 25 октября не определено. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». Она добавила, что Центробанком будут учтены новые данные. ЦБ может повысить ключевую ставку на заседании 25 октября. Об этом заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что сентябрьская инфляция подтверждает необходимость строгой монетарной политики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям