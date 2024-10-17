«Это путь в бездну»: Токаев сделал заявление о конфликте на Украине

Токаев: продолжение конфликта на Украине — это путь в бездну
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Казахстана Токаев заявил о непобедимости России
Президент Казахстана Токаев заявил о непобедимости России Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность переговорного процесса для разрешения конфликта на Украине. В ходе своего выступления он озвучил, что других путей, кроме как через диалог, для урегулирования ситуации нет.

«Другого пути кроме переговоров для решения конфликта на Украине нет, продолжение конфликта — это путь в бездну», — заявил Токаев, его слова передает ТАСС. Он также отметил, что непобедимость России подтверждается не только поддержкой населения политике президента Владимира Путина, но и обширной историей страны.

Ранее Токаев заявил, что Россию нельзя победить в военном аспекте, и предупредил о тяжелых последствиях дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу план, направленный на мирное разрешение конфликта в Украине.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность переговорного процесса для разрешения конфликта на Украине. В ходе своего выступления он озвучил, что других путей, кроме как через диалог, для урегулирования ситуации нет. «Другого пути кроме переговоров для решения конфликта на Украине нет, продолжение конфликта — это путь в бездну», — заявил Токаев, его слова передает ТАСС. Он также отметил, что непобедимость России подтверждается не только поддержкой населения политике президента Владимира Путина, но и обширной историей страны. Ранее Токаев заявил, что Россию нельзя победить в военном аспекте, и предупредил о тяжелых последствиях дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу план, направленный на мирное разрешение конфликта в Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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