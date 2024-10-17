«Это путь в бездну»: Токаев сделал заявление о конфликте на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность переговорного процесса для разрешения конфликта на Украине. В ходе своего выступления он озвучил, что других путей, кроме как через диалог, для урегулирования ситуации нет.
«Другого пути кроме переговоров для решения конфликта на Украине нет, продолжение конфликта — это путь в бездну», — заявил Токаев, его слова передает ТАСС. Он также отметил, что непобедимость России подтверждается не только поддержкой населения политике президента Владимира Путина, но и обширной историей страны.
Ранее Токаев заявил, что Россию нельзя победить в военном аспекте, и предупредил о тяжелых последствиях дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу план, направленный на мирное разрешение конфликта в Украине.
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