Замглавы Росгвардии обратился к семье погибшего в Грозном свердловчанина

Замглавы Росгвардии Воробьев написал родным погибшего в Чечне офицера Брюхачева

17 октября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В результате взрыва погибли четыре человека (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев выразил соболезнования семье капитана Ильи Брюхачева из Екатеринбурга, погибшего при взрыве на заправочной станции в Грозном. Телеграмма имеется в распоряжении URA.RU. «Выражаю вам глубокие, искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой — трагической гибелью вашего супруга и сына, капитана Брюхачева Ильи Алексеевича. Разделяем вашу душевную боль. Из жизни ушел талантливый, высококлассный профессионал, преданный любимому делу человек, вызывавший уважение всех, кто его знал, его целенаправленный труд во благо отечества и войск Национальной гвардии Российской Федерации внес неоценимый вклад в обучение и воспитание подчиненного личного состава. Светлая память об Илье Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в телеграмме, подписанной Воробьевым. Илья вырос в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный — жилье было предоставлено его родителями заводом. Отец занимался ремонтами квартир, мать была домохозяйкой. Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. У него остался младший брат Владимир. Похоронили Брюхачева 17 октября в Ростове-на-Дону. ЧП на заправке «Лидер» в Грозном произошло 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной на значительное расстояние и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагического инцидента погибли четыре человека, среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Вся актуальная информация — в сюжете агентства. Фото: страница Ильи Брюхачева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Ильи Брюхачева в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев выразил соболезнования семье капитана Ильи Брюхачева из Екатеринбурга, погибшего при взрыве на заправочной станции в Грозном. Телеграмма имеется в распоряжении URA.RU. «Выражаю вам глубокие, искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой — трагической гибелью вашего супруга и сына, капитана Брюхачева Ильи Алексеевича. Разделяем вашу душевную боль. Из жизни ушел талантливый, высококлассный профессионал, преданный любимому делу человек, вызывавший уважение всех, кто его знал, его целенаправленный труд во благо отечества и войск Национальной гвардии Российской Федерации внес неоценимый вклад в обучение и воспитание подчиненного личного состава. Светлая память об Илье Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в телеграмме, подписанной Воробьевым. Илья вырос в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный — жилье было предоставлено его родителями заводом. Отец занимался ремонтами квартир, мать была домохозяйкой. Илья с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. У него остался младший брат Владимир. Похоронили Брюхачева 17 октября в Ростове-на-Дону. ЧП на заправке «Лидер» в Грозном произошло 12 октября. Один из резервуаров был отброшен взрывной волной на значительное расстояние и повредил угол соседнего жилого дома. В результате трагического инцидента погибли четыре человека, среди которых двое детей. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Илья оказался на месте случайно — выбрасывал мусор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Вся актуальная информация — в сюжете агентства.