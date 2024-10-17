Соратник теневого мэра Перми выступил против введения сборов для туристов

Депутат гордумы Перми Владимир Молоковских усомнился в целесообразности введения туристического налога. Свое мнение он озвучил на комитете гордумы по бюджету и налогам в четверг, 17 октября. Как Молоковских рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, данная инициатива ударит по карману «и без того небогатых туристов», которые путешествуют по Уралу. С таким же успехом, сказал депутат, власти могли бы ввести и «налог для рыжих».
«Как мне кажется, люди, путешествующие по Уралу, мягко говоря, не очень обеспеченные. В ином случае, многие из них, наверное, могли бы себе позволить отдых на Мальдивах, к примеру. Они [туристы] и так оставят деньги здесь, в крае — сходят в театры, музеи, поедят посикунчиков в ресторане. Поэтому обкладывать их еще дополнительными тратами — не знаю, насколько это целесообразно. Поэтому я и сказал в шутку, что с этой точки зрения можно всяких налогов напридумывать, к примеру, налог на рыжих ввести», — сказал URA.RU Молоковских. Депутат отметил, что коллеги «конечно же, не восприняли его слова всерьез».
Ранее стало известно о том, что власти собираются ввести для туристов в Перми налог на проживание в гостиницах. В мэрии посчитали, что новые налоговые сборы принесут городскому бюджету более 190 млн рублей за три года. Деньги направят на развитие инфраструктуры для туристов.
Депутат Молоковских считается соратником теневого мэра Перми Владимира Плотникова. В 2023 году он предложил мэрии решить проблему с безбилетниками в общественном транспорте, организовав лотерею.
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